Kate Middleton hamil anak ketiga

Jakarta (ANTARA News) - Istana Kensington mengumumkan pasangan Duke dan Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Kate Middleton, sedang menantikan anak ketiga."Yang Mulia Duke dan Duchess of Cambridge dengan senang hati mengumumkan Duchess of Cambridge sedang mengandung anak ketiga," demikian bunyi keterangan dari Kensington, dikutip dari laman The Telegaph.Kensington mengabarkan Middleton mual hebat, sama seperti kehamilan sebelumnya, sehingga acara yang seharusnya dihadirinya dibatalkan.Middleton sempat menunjukkan dirinya sedang hamil saat menerima hadiah yang umumnya diberikan untuk bayi yang baru lahir saat kunjungan ke Polandia."Kita akan punya bayi lagi," kata dia pada Pangeran William.Dua anak mereka, George dan Charlotte, kini berusia empat dan dua tahun.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Fitri Supratiwi