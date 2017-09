Super Junior D&E menghiptonis penggemar Indonesia

Aksi Eunhyuk dan Donghae Super Junior saat tampil perdana sebagai sub unit Super Junior D&E (ANTARA News/ Lia Wanadriani Santosa)

Jakarta (ANTARA News) - Super Junior D&E akhirnya berkesempatan menyapa penggemar mereka di Indonesia lewat penampilan singkat mereka di Jakarta, Senin malam tadi.





Tampil sebagai subunit Super Junior, Donghae dan Eunhyuk tetap mampu menghipnotis para Elf--sebutan untuk penggemar Super Junior, yang hadir saat itu. Ini kali pertama mereka menggelar pertunjukan tanpa ketujuh personel Super Junior lainnya.







"Tolong ikut bernyanyi bersama kami," minta Donghae, disambut teriakan "Ya" dari Elf.





Hits-hits seperti "Growing Pains", "Still You", "I Wanna Dance" dan "Saturday Night" mereka lantunkan di hadapan para Elf yang telah menanti sejak pagi itu.





Elf pun antusiastis bernyanyi bersama Donghae dan Eunhyuk yang tampil kasual dan membawakan koreografi energik. Sesekali mereka berteriak "Oppa", menyebut satu per satu kedua personel Super Junior itu.







Eunhyuk mengaku terkesan pada antusiasme penggemarnya yang rata-rata kaum hawa.





"Kami kembali mengunjungi indonesia. Terima kasih atas antusiasme kalian," ujar Eunhyuk di sela konser.







Aksi Donghae dan Eunhyuk yang turun ke panggung menjadi kejutan tersendiri bagi Elf yang duduk di deretan depan. Belum lagi Donghae yang bahkan sempat memberikan setangkai bunga pada salah satu penggemar yang hadir.







"Oppa Donghae...oppa..oppa," teriak Elf.





"I say Donghae, you say oppa

I say Eunhyuk, you say oppa

I say SuJu, you say oppa" teriak Donghae dan Eunhyuk bergantian.





Tak lama berselang, lagu "Oppa-Oppa" pun keduanya lantunkan, sekaligus menjadi penutup mini konser malam itu.









"Terima kasih," tutup mereka seraya undur diri.

Editor: Jafar M Sidik