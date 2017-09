Yoona SNSD akan rilis lagu solo "You Are My Star"

Seoul (ANTARA News) - Yoona dari grup K-pop Girls' Generation alias SNSD akan merilis lagu solo keduanya yang berjudul "You Are My Star" pekan ini.





Lagu itu akan dirilis di layanan streaming pada Jumat, seperti diumumkan agensi S.M. Entertainment. Lagu itu, yang jadi bagian dari proyek rilis digital mingguan Station, akan dibuat dalam dua versi, bahasa Korea dan bahasa China.





S.M. Entertainment yang menaungi nama besar seperti Girls' Generation, Super Junior dan EXO merilis Station pada Februari 2016.







Di bawah program itu, perusahaan tersebut merilis lagu baru setiap Jumat di mana para musisi, yang sering kali bekerja sama dengan musisi dari label lain, membuat proyek kreatif di luar pekerjaan mereka yang biasa.





Yoona pertama kali meluncurkan lagu solo tahun lalu, dengan judul "Deoksugung Stonewall Walkway," yang menampilkan band indie folk 10cm.





Penyanyi-aktris itu saat ini sedang membintangi drama "The King Loves". Grupnya, SNSD, tahun ini merayakan ulang tahun ke-10 dengan merilis album "Holiday Night" bulan lalu, demikian Yonhap.







Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Heppy Ratna