DURACON (R) POM dari Polyplastics tunjukkan pertumbuhan signifikan di pasar roda gigi/bearing

AsiaNet 69900TOKYO, 5 September 2017 (Antara/Kyodo JBN-AsiaNet) --Polyplastics Co., Ltd. melaporkan tingginya permintaan global untuk resin DURACON (R)(POM) bernilai geser tinggi yang didasarkan pada teknologi reduksi bising inovatif milik perusahaan ini. Material tersebut dirancang khusus untuk roda gigi berbahan plastik danuntuk peralatan audiovisual, sistem otomasi perkantoran, perkakas rumah tangga, dan komponen otomotif.Foto: http://prw.kyodonews.jp/img/201709045272-O2-516mUV2a Logo: http://prw.kyodonews.jp/img/201709045272-O1-Q2C5A5HO Polyplastics menyatakan, DURACON POM menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar resin POM di Jepang, dan sekitar 30 persen di pasar global. Teknologi pereduksi bising berkontribusi sekitar enam persen dari total volume penjualan DURACON POM.Diantara resin terkristalisasi, POM digunakan pada sebagian besar aplikasi roda gigi daripada resin-resin seperti PA dan PBT karena kekuatan yang superior dan tingkat kekakuan pada rentang suhu 60C hingga 80C (140F hingga 176F), yang notabene standar untuk penggunaan pada otomasi perkantoran dan aplikasi otomotif.Teknologi geser tinggi Polyplastics meliputi DURACON (R) POM NW-02, material serba guna yang memiliki keunggulan teknologidan. Ini adalah produk terlaris diantara teknologi geser tinggi lainnya karena dapat digunakan pada berbagai kondisi dan pengaplikasian, dan digunakan di banyak industri seperti otomasi kantor dan komponen otomotif.DURACON (R) POM SW-01 adalah teknologiyang cocok digunakan pada kondisi geser bertekanan tinggi. Produk ini telah memperoleh kesuksesan dalam industri otomotif untuk komponen-komponen sepertidan poros bubungan yang spesifikasinya tidak dapat diisi oleh teknologi pereduksi bising konvensional. DURACON (R) POM LW-02 adalah teknologiyang baru-baru ini telah dikembangkan untuk memenuhi spesifikasi yang lebih tinggi dari komponen otomasi perkantoran dan produsen peralatan di area keausan, kelelahan, dan kebisingan.Polyplastics Co., Ltd. adalah pemimpin dunia di dalam pengembangan dan produksi beragam solusi termoplastik rekayasa. Portofolio luas produk perusahaan ini meliputi POM,(PBT),(PPS), dan polimer kristal cair (LCP). Perusahaan ini menguasai pangsa pasar POM terbesar di dunia. Dengan pengalaman mencapai 50 tahun, perusahaan ini didukung oleh jaringan litbang global yang solid, sumber daya produksi, dan penjualan yang mampu menciptakan berbagai solusi mutakhir untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia yang terus berubah-ubah.Untuk informasi selengkapnya, kunjungiDURACON (R) adalah merek dagang terdaftar Polyplastics Co., Ltd. di Jepang dan negara lain.Sumber: Polyplastics Co., Ltd.

