Geje Eustaquio berharap dukungan publik Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Petarung asal Filipina, Geje Eustaquio berharap mendapatkan dukungan dari publik Jakarta dalam perebutan predikat juara kelas terbang One Championship 2017 dalam titel pertarungan One : Total Victory di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (16/9).Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak One Championship yang diterima media di Jakarta, Selasa, petarung berjuluk Gravity ini akan berhadapan dengan wakil Kazakhstan, Kairat "The Kazakh" Akhmetov yang memiliki rekor 23-1.Meski lawan yang bakal dihadapi merupakan petarung tangguh, Geje mengaku sudah siap karena persiapan yang dilakukan cukup baik setelah selama tiga tahun hanya bertarung di laga tambahan. Bertarung di laga utama akan benar-benar dimanfaatkan dengan baik."Saya berlatih keras untuk posisi ini. Maka saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya akan menunjukkan kemampuan terbaik demi kemenangan," kata Geje Eustaquio dalam keterangan tertulisnya.Pria berusia 28 tahun ini meski telah siap, juga mengakui jika lawan yang dihadapi bukan petarung sembarangan. Apalagi petarung asal Kazakhstan ini baru saja kehilangan gelar setelah kalah angka dari Moraes. Kekalahan ini merupakan yang pertama selama karir profesionalnya."Kairat adalah atlet kelas dunia di olahraga ini. Saya tak sabar untuk menguji kemampuan saya melawan dia di atas ring. Saat pintu ring ditutup, itu adalah saat pertarungan dimulai. Saya akan memastikan untuk datang dengan persiapan terbaik untuk pertarungan ini," kata petarung dari Team Lakay ini.Demi menghadapi Kairat, Geje terus berusaha mengasah kemampuannya. Gulat memang menjadi andalan petarung berusia 28 tahun ini. Pihak ingin pertarungan di Jakarta nanti mampu dimenangkan karena akan menjadi tiket untuk menuju juara dunia.Jika mampu memenangkan pertarungan melawan Kairat Akhmetow, petarung asal Filipina ini bakal mendapatkan kesempatan untuk menghadapi juara dunia kelas terbang One Championship yaitu Adriano Moraes yang sebelumnya mengalahkan Kairat."Saya sangat menginginkan kemenangan ini. Saya ingin mendapatkan hasil kemenangan yang luar biasa, dan kemudian saya ingin dapat maju untuk mendapatkan sabuk kelas terbang. Kali ini saya kembali ke pertarungan utama. Tujuan selanjutnya adalah untuk kembali ke perburuan gelar," kata Geje menegaskan.Setelah pertarungan puncak antara Geje Eustaquio melawan Kairat Akhmetov juga akan ada beberapa pertarungan lain. Wakil Indonesia dipastikan mendapatkan kesempatan, hanya saja untuk nama-nama petarungnya akan diumumkan kemudian. Sunoto merupakan salah satu nama yang selama ini berkecimpung di tarung bebas One Championship.(T.B016/A011)

Editor: Ruslan Burhani