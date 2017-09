"Jelajah Wisata Merapi" tawarkan keindahan flora Merapi

Sleman (ANTARA News) - Event wisata"Jelajah Wisata Merapi 2017" yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 September menawarkan keindahan aneka ragam flora di kawasan lereng Gunung Merapi."Jelajah wisata merupakan kegiatan olahraga yang dikemas dalam bentuk wisata atau. Selain wisata budaya dan alam, salah satu potensi wisata yang bisa mendulang kunjungan wisatawan adalah," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Sudarningsih, Selasa.Ia mengatakan, bekerja sama dengan Forkom Desa Wisata dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Dinas Pariwisata Sleman kembali menggelar event sport tourism, Jelajah Wisata 2017."Dengan mengusung tema Pesona Flora Lereng Merapi, peserta Jelajah Wisata Merapi 2017 akan disuguhi keindahan flora lereng Merapi, seperti anggrek Vanda Tricolor, Dendrobium Mutabile, dan berbagai jenis bambu yang banyak tumbuh di lereng Merapi," katanya.Ia mengatakan, selain berjalan kaki, peserta Jelajah Wisata dapat mengabadikan pesona lereng Merapi melalui foto yang dapat diunggah ke instagram dengan hastag #JelajahWisata2017, #PesonaFloraMerapi, #TNGM, #TNGunungMerapi, #PesonaLiburanSleman, dan #theLivingCulture dengan mention @wisatasleman, dan @btngunungmerapi."Foto denganterbanyak akan mendapatkan hadiah dari sponsor," katanya.Sudarningsih mengatakan, dalam event ini, akan diadakan pula edukasi dari Taman Nasional Gunung Merapi, bersih gunung, dan kuis yang semuanya berhadiah."Event ini terbuka bagi umum, dengan masa pendaftaran dimulai dari 18 Agustus 2017. Warga masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan dirinya dengan membawa bukti diri yang masih berlaku ke Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Jalan KRT Pringgodiningrat No. 13, Tourist Information Center di Malioboro dan Kaliurang, serta di beberapa Desa Wisata yang berlokasi di kawasan utara Kabupaten Sleman," katanya.Selanjutnya mulai 5 September 2017, warga masyarakat yang berminat dipersilahkan mendaftarkan diri ke Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Jl. KRT Pringgodiningrat No. 13."Saat ini sudah ada pendaftar 600 peserta dari target 1000 peserta. Taget1.000 peserta yakin tercapai. Per hari bisa merangkum pendaftar 100an, jelang penutupan bisa melonjak," katanya.

Editor: Fitri Supratiwi