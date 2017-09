Xiaomi Mi A1 resmi meluncur

Jakarta (ANTARA News) - Xiaomi menggelar sebuah acara di New Delhi untuk mengumumkan perangkat dual-camera terbarunya. Dinamai Mi A1 perangkat tersebut identik dengan Mi 5X. Namun, A1 merupakan singkatan dari Android One dan ponsel tersebut didukung oleh Android 7.1.2 Nougat.Mi A1 dilengkapi chipset Snapdragon 625, yang dibuat dengan proses 14nm, ditambah RAM 4GB dan penyimpanan 64GB, serta ukuran LCD 5,5 inci dengan resolusi Full HD.Di bagian belakang ponsel tersebut terdapat kamera ganda, mirip dengan flagship Mi 6 dengan dual-tone LED flash. Pemindai sidik jari juga ada di bagian belakang, dengan label "Android One" di bagian bawah, yang membuat perangkat tersebut berada dalam portofolio perangkat terjangkau Google untuk pasar berkembang.Xiaomi Mi A1 juga dibekali bateri berkapasitas 3.080 mAh, yang dapat diisi melalui USB-C.Dengan menggandeng Android Google, berarti Xiaomi meluncurkan perangkat tersebut tanpa MIUI 9, namun produsen ponsel asal China tersebut menjaga aplikasi kamera tetap menggunakan MIUI.Mi A1 juga hadir dengan janji bahwa OS akan diperbarui ke Oreo pada akhir tahun. Mi A1 akan menjadi salah satu ponsel pertama yang mendapatkan Android P tahun depan.Xiaomi Mi A1 hadir dengan pilihan warna hitam, emas atau pink dan ditawarkan dengan harga 14.999 rupee atau sekitar Rp3,2 juta. Perangkat tersebut akan tersedia di 37 negara di seluruh dunia, dan penjualan akan dimulai pada 12 September di berbagai toko online dan offline, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Unggul Tri Ratomo