Kombinasi suku bunga The Fed dan Korut membuat dolar ambruk

New York (ANTARA News) - Dolar AS berada pada arah penurunan terbesar terhadap yen Jepang dalam tiga bulan terakhir akibat tergerus sentimen uji coba senjata nuklir Korea Utara dan komentar terakhir Federal Reserve mengenai inflasi AS yang rendah.Dolar AS terpangkas 1 persen terhadap mata uang Jepang itu pada 108,65 yen yang merupakan paling lemah sejak 29 Agustus setelah Korea Utara melakukan percobaan nuklir keenam dan sekaligus paling besar dua hari lalu.Dolar sudah melemah terhadap yen sejak pertengahan Mei tahun ini.Seorang diplomat Korea Utara memperingatkan bahwa negaranya siap mengirimkan "lebih banyak lagi paket hadiah" untuk Amerika Serikat di tengah upaya negara-negara besar merespons uji coba senjata nuklir Pyongyang.Indeks dolar terhadap enam mata uang utama juga tertekan 0,5 persen pada 92,183 dan sedang bergerak ke arah penurunan persentase harian terbesar dalam delapan hari.Dolar juga melemah 0,4 persen terhadap franc Swiss yang juga mata uang safe-haven pada 0,9545 franc akibat sentimen nuklir Korea Utara.

Editor: Jafar M Sidik