Jakarta hari ini, diskusi bangun startup dan aksi untuk Rohingya

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kegiatan akan digelar di Jakarta hari ini, Rabu, mulai dari diskusi membangun startup dari perspektif hukum, aksi damai selamatkan muslim Rohingnya, hingga kelas kecantikan.Berikut detailnya:Dalam sesi ini akan dibahas diskusi tentang bagaimana membangun startup dan persyaratan hukumnya -- mulai dari perijinan, dan perspektif hukum. Diskusi tersebut akan digelar di EV Hive The Maja, The Maja 1st Floor, Jl. Kyai Maja no 39, Jakarta Selatan, pukul 18.00 - 21.00 WIB.Aksi danau untuk kemanusiaan untuk Rohingnya Myanmar pukul 13.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia.Pameran tenaga listik dan energi terbarukan Indonesia, berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran, pukul 10.00 - 17.00 WIB.Edukasi bahwa trading tidak sesulit yang dibayangkan. Dalam acara tersebut akan dibahas mengenai ilmu psikologis trading. Acara tersebut akan digelar di Menara Rajawali, Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, pukul 14.00- 16.30 WIB.Kursus ekstensi bulu mata klasik/ Korea, kursus menghias alis dan bibir, kursus untuk maskara, BB, lip tint, dan kelas make up yang digelar oleh @eyemazing.

