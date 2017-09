Houston Rockets dibeli pengusaha restoran seharga Rp29,3 Triliun

Leslie Alexander (nba.com)



Forbes menaksir harga waralaba tersebut pada Februari seharga 1,65 miliar dolar AS, yang menjadikannya masuk delapan besar waralaba paling bernilai di liga dengan pendapatan sebesar 244 juta dolar AS.



"Merupakan kegembiraan dan kehormatan besar bagi saya untuk memiliki Rockets Houston selama 24 tahun terakhir," kata Alexander dalam sebuah pernyataan.



Fertitta, kepala Landry's Inc, sebuah perusahaan yang mencakup restoran, kasino dan hotel dalam portofolionya, sebelumnya memang telah berkecimpung dalam bisnis olahraga.



Ia pernah menjual saham tim NFL Houston Texans saat sedang menyelesaikan pembelian kasino Golden Nugget di Las Vegas.



Houston (ANTARA News) - Houston Rockets, tim bola basket Amerika Serikat, telah diakuisisi oleh taipan restoran AS, Tilman Fertitta dengan nilai fantastis sebesar 2,2 miliar dolar AS (sekitar Rp29,3 triliun) yang menjadi nilai terbesar untuk waralaba NBA, menurut sebuah pernyataan pada Selasa (5/9) waktu setempat.Fertitta, miliarder yang berbasis di Houston, merupakan salah satu pembeli potensial yang mendekati Rockets, yang dijual oleh pemiliknya, Leslie Alexander."Saya merasa mendapat kehormatan telah dipilih sebagai pemilik baru Houston Rockets," kata Fertitta dalam sebuah rilis untuk tim itu."Ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Leslie Alexander adalah salah satu pemilik terbaik di seluruh cabang olahraga, dan saya berterima kasih kepadanya atas kesempatan ini. Dia memiliki hati seorang juara.”Alexander (73) membeli waralaba itu dengan harga 85 juta dolar AS (sekitar Rp1,13 triliun) pada 1993.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Monalisa