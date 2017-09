Facebook Watch mulai tersedia di AS

Jakarta (ANTARA News) - Facebook sudah membuka akses untuk fitur Watch untuk seluruh pengguna di Amerika Serikat, setelah menguji coba secara terbatas bagi konsumen di sana sekitar sebulan lalu.





Watch dapat dinikmati di tab baru melalui aplikasi mobile, desktop untuk berlangganan serial favorit atau melihat-melihat video di News Feed, seperti dilansir dari laman Tech Crunch.





Pengguna yang sudah mendapatkan akses ke Facebook Watch akan melihat ikon TV di bar navigasi untuk versi mobile dan desktop.





Facebook menawarkan berbagai video konten di Watch, dalam kategori antara lain “Today’s Spotlight”, “New This Week”, “Popular Now”, “What Friends Are Watching”, “Most Talked About”, “Suggested For You” dan video panjang “10 Minutes Or More”.





Saat ini, konten paling banyak disiarkan di Facebook Watch berupa reality show dari perusahaan mitra mereka.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Unggul Tri Ratomo