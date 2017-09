Film Suhu Beku ditayangkan 28 September

Makassar (ANTARA News) - Karya sinaes Makassar berjudul Suhu Beku The Movie siap ditayangkan pertama kalinya di bioskop Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 September 2017.



Produser Film Suhu Beku, Nicky Rewa di Makassar, Rabu, mengatakan film itu memang sudah siap ditayangkan dan diharapkan mampu menarik banyak penonton untuk menyaksikannya.



"Ada beberapa rangkaian dalam pemutaran film perdana. Kami berharap film ini bisa kembali mendapatkan respon positif dari masyarakat," katanya.



Ia menjelaskan, film Suhu Beku merupakan salah satu dari beberapa film yang telah digarapnya bersama para pelaku film di Makassar.



Dari beberapa film yang telah diputar sebelumnya, seperti Uang Panai, Silariang ataupun Sumiati, telah mendapatkan tempat tersendiri dari masyarakat. Bahkan khusus untuk Uang Panai ternyata mampu mendatangkan 500 ribuan penonton.



Sementara Sutradara film Suhu Beku The Movie, Rusmin Nuryadin sebelumnya memprediksi film garapannya itu bisa dirilis lebih awal yakni Agustus. Namun karena beberapa hal sehingga baru diluncurkan dan ditayangkan perdana pada 28 September 2017.



Ia menjelaskan, film Suhu Beku The Movie ini sendiri bercerita tentang perjalanan tentang empat remaja di sebuah SMA kemudian membentuk sebuah band yang digarap secara serius untuk bisa meraih sukses sebagai band papan atas Indonesia.



Selain itu band anak muda ini terbentuk saat sejumlah pemerannya berkumpul lalu membuat grup musik dan bercita-cita menjadi kelompok musik ternama, meski demikian dalam perjalanannya terjadi konflik internal serta masalah lainnya .



"Makna dari film ini berbicara tentang musik, bahwa kesuksesan itu tidak hanya bisa diraih di Ibukota saja tapi mulai berangkat dari tingkat lokal hingga bisa meraih kesuksesan," sebutnya.





Editor: B Kunto Wibisono