Asus perkenalkan VivoBook S15

Jakarta (ANTARA News) - Setelah menghadirkan sejumlah varian notebook terbarunya dalam ajang bertajuk "The Edge of Beyond" pada pertengahan Agustus lalu, Asus Indonesia kembali memperkenalkan notebook terbaru, VivoBook S15.VivoBook S15 ini melengkapi varian VivoBook 14 yang sudah lebih dulu tersedia. Dan yang menarik, meskipun punya layar berukuran 15 inci, namun dimensi notebook ASUS VivoBook S15 disebut tidak jauh berbeda dengan notebook 14 inci pada umumnya."ASUS VivoBook S15 lebih ditujukan bagi pengguna muda, mereka yang baru saja lulus dari bangku kuliah dan mulai bekerja ataupun masih menyelesaikan studinya di kampus," kata Benjamin Yeh, Regional Director ASUS South East Asia, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Rabu."Mereka ini umumnya adalah kalangan yang aktif, dinamis dan penuh gairah, menginginkan perangkat atau gadget yang premium untuk mendukung aktivitas dan gaya hidup sehari-hari tetapi tetap harus ramah dari sisi budget," lanjut dia.Lebih lanjut, Benjamin menjelaskan bahwa VivoBook S15 punya ketebalan yang hanya 1,79 cm dan bobot 1,7Kg, serta dipersenjatai prosesor Intel Core generasi ke-7 Intel Core i7 7500U yang punya kecepatan hingga 3.5GHz.Perangkat tersebut juga memiliki bezel NanoEdge 7,8mm atau tampak tidak memiliki bezel alias bezel-less sebab ratio atau perbandingan luas layar dengan bodi mencapai 80 persen.Ini adalah cara Asus menempatkan layar monitor berukuran 15,6 inci pada body notebook yang biasanya punya ukuran layar 14 inci."Layar tersebut pun mampu menampilkan kualitas dan detil warna yang tajam berkat resolusi Full HD yang dimiliki serta penyematan teknologi unggulan ASUS untuk mengoptimasi tampilan layar seperti ASUS Splendid Technology, ASUS Tru2life dan lainnya," ujar Benjamin.Selain dukungan kemampuan prosesor, VivoBook S15 turut dilengkapi dengan RAM berukuran 16GB DDR4 berkecepatan 2133MH dan dua buah storage yang dikombinasikan antara HDD dan SSD. Tidak hanya itu, notebook tersebut juga dibekali grafis NVIDIA GeForce 940MX.Hadir dengan warna rose gold, Asus VivoBook S15 dibandrol Rp9.799.000.

