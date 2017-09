Nadal ke semifinal AS Terbuka setelah "sekolahi" Rublev

New York (ANTARA News) - Rafa Nadal seperti mengajarkan cara bermain tenis yang benar kepada petenis remaja asal Rusia Andrey Rublev, Rabu malam waktu AS, untuk mencapai semifinal AS Terbuka dengan menang meyakinkan 6-1 6-2 6-2 yang meratakan jalan kepada pertemuan paling ditunggu-tunggu melawan musuhnya Roger Federer.Itu adalah pertemuan paling dinanti-nantikan penggemar tenis antara Nadal melawan juara 19 kali Grand Slam asal Swiss tersebut.Dianggap sebagai salah satu perseturuan paling besar dalam sejarah olah raga, Federer dan Nadal yang keduanya total sudah tujuh kali menjuarai AS Terbuka, sudah 37 kali bertemu namun tidak pernah bertemu di lapangan utama Flushing Meadows yang terkenal itu.Federer tengah menghadapi petenis Argentina Juan Martin del Potro, Rabu malam waktu AS ini juga."Jika yang maju Roger Federer, tentu saja saya senang memainkan pertandingan itu, dan sudah pasti spesial melawan dia di New York yang untuk pertama kalinya dalam karir kami," kata Nadal seperti dikutip Reuters.Pertandingan perempatfinal Nadal terlihat kurang dramatis. Rublev yang memang mengidolakan Nadal sampai-sampai punya poster Nadal di kamarnya, terlihat senang berfoto bersama dengan pujaannya sebelum bertanding di Stadion Arthur Ashe.Tapi pemudia berusia 19 tahun itu sama sekali tidak diampuni oleh Nadal dengan takluk dalam waktu hanya satu jam 37 menit.Nadal tak henti menekan Rublev hingga petenis Rusia ini melakukan 43, demikian Reuters.

