Lenovo luncurkan K8 dan K8 Plus

Jakarta (ANTARA News) - Lenovo mengumumkan peluncuran telepon pintar K8 dan K8 Plus di India.Laman informasi telepon seluler GSM Arena menyebut K8 Plus sebagai telepon Lenovo termurah yang memiliki sistem kamera ganda di bagian belakang. Kamera utama 13MP dilengkapi dengan sensor 5MP yang memberikan efek kedalaman dangkal pada subjek.Perangkat tersebut memiliki layar 5,2 inci 1080p dengan 2.5D Corning Gorilla Glass 3 dan didukung oleh prosesor MediaTek Helio P25 dengan RAM 3/4GB dan ruang penyimpanan 32GB yang dapat diperluas, serta baterai 4000mAh.K8 bahkan menjadi pilihan yang lebih terjangkau lagi, dengan layar 5,2 inci 720p dan prosesor MediaTek Helio P20.Model ini tidak memiliki pengaturan kamera ganda di bagian belakang seperti K8 Plus, namun punya kamera tunggal 13MP dengan PDAF. Baterainya sama besar, 4000mAh.Lenovo menawarkan dua perangkat baru tersebut dengan Android 7.1.1. Dimulai dengan K8 Note, Lenovo telah mulai membekali perangkatnya dengan Android yang sama dengan yang ada pada perangkat Motorola.K8 Plus akan dijual secara eksklusif di Flipkart dengan harga 171 dolar AS atau sekitar Rp2,2 juta, sementara K8 belum diumumkan harganya, namun akan tersedia secara eksklusif melalui saluran ritel luring.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Maryati