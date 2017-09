Pokemon GO akan tambah fitur "battle"

Pokemon GO. (youtube.com)

Jakarta (ANTARA News) - Setahun setelah diluncurkan, masih ada permintaan untuk menambah fitur di gim Pokemon GO seperti berdagang dan bertarung.Pimpinan Pokemon GO, Tsunekazu Ishihara mengisyaratkan mereka akan menambah fitur-fitur tersebut, menurut laporan dari Bloomberg."Kami baru mencapai 10 persen dari apa yang ingin dicapai Pokemon dan Niantic. Jadi, kami akan memasukkan pengalaman penting di Pokemon seperti berdagang () dan bertarung (), juga kemungkinan lain," kata Ishihara, dikutip dari laman Ubergizmo.Ishihara juga menyatakan fitur-fitur baru baru itu akan membuat pemain tetap tertarik ke gim tersebut.Misalnya, Pokemon yang berada di iklim dingin tidak dapat ditangkap oleh pemain yang berada di daerah tropis.Jadi, kami selalu memikirkan bagaimana menemukan keseimbangan dalam rancangan gim, bagaimana keberadaan Pokemon, dan bagaimana pemain merasakan koleksi mereka," kata dia.Dia tidak menjelaskan kapan fitur baru ada di Pokemon GO, tapi, menurut Niantic, mereka akan menambah fitur baru akhir tahun.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Heppy Ratna