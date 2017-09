Jakarta hari ini, seminar pengelolaan kertas hingga Japan travel fair

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari workshop sistem kearsipan, seminar menyiapkan tabungan masa pensian, talkhow bersama make up guru, pemutaran dan diskusi film, hingga Japan travel fair.Workshop yang mengulas tentang sistem kearsipan yang akan digelar di HUB2U Coworking Space 17 Jalan Boulevard Raya Klp. Gading, pukul 09.00-15.00 WIB.Seminar untuk menyiapkan tabungan masa pensiun sejak dini yang akan digelar di Wisma GKBI, 22nd Floor, suite 2201A, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 18.30-20.00 WIB.Talkshow bersama para make up dan beauty guru @ameliabunjamin dari @apparelafterdark, @tynakannamirdad dari @biteandyum dan @juliantanoto dari @cloth_inc di Open Lab JKT, FX Sudirman pukul 15.00 WIB - selesai.H.I.S. Travel Indonesia kembali menghadirkan Cool Japan Travel Fair (CJTF) tahun ini. Selain menyuguhkan pameran tiket pesawat murah, paket-paket wisata lengkap, serta kebutuhan traveling mulai dari Japan Rail Pass hingga sewa Wifi dengan harga promo, CJTF 2017 akan menampilkan pertunjukan budaya Jepang. Acara tersebut akan digelar di Mall Taman Anggrek, Jakarta, pukul 10.00-22.00 WIB.Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina, bekerjasama dengan Yayasan TIFA dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta menyelenggarakan pemutaran dan diskusi film "The Imam & The Pastor" untuk menggali pengalaman Pastor Wuye dan Imam Ashafa dalam menyuarakan kerjasama antar-iman ke seluruh dunia, di YLBHI Jalan Pangeran Diponegoro 74 Menteng, Jakarta Pusat, pukul 18.30-21.00 WIB.

Editor: Jafar M Sidik