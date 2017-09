Satria Muda Pertamina ikuti turnamen di Taiwan

Jakarta (ANTARA News) - Satria Muda Pertamina akan mengikuti turnamen internasional Piala Kwen-Fu Kota Halian 2017 pada 13-17 September 2017 di Taiwan untuk mempersiapkan diri jelang musim baru Liga Bola Basket Indonesia (IBL)."Turnamen ini bagus bagi kami, apalagi IBL kan masih memakai pemain asing. Dengan mengikuti kompetisi ini, kami meningkatkan kemampuan individu pemain mulai dari teknik, fisik dan mental," ujar pelatih SM Pertamina Youbel Sondakh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Selain itu, Youbel melanjutkan, dirinya juga ingin mempererat ikatan mental antar-pemain melalui partisipasi di kompetisi tersebut.SM Pertamina sendiri akan membawa para pemain terbaiknya ke Taiwan kecuali Avan Seputra yang harus memperkuat tim nasional 3X3 Indonesia di Asian Indoor and Martial Arts 2017 di Ashgabat, Turkmenistan, 17-27 September 2017.Vamiga Michel dan kawan-kawan dijadwalkan berangkat ke Taiwan pada 11 September 2017.Piala Kwen-Fu Kota Halian 2017 atau Hualian City Kwen-Fu Cup 2017 adalah turnamen tahunan yang digelar teratur sejak tahun 2003 dan merupakan turnamen pramusim liga basket Taiwan, Super Basketball League (SBL).Turnamen ini diprakarsai Lin You Zhi, seorang anggota parlemen Kota Hualian, dan didukung oleh pemerintah Kota Hualian.Ada delapan tim yang mengikuti turnamen ini dan dibagi menjadi dua grup.Satria Muda Pertamina berada di Grup A bersama Taoyuan Pauian Architecture, Kinmen Liquor Basketball dan SMAA X CBA All Star, tim asal Amerika Serikat.Taoyan Pauian Architecture dan Kinmen Liquor Basketball adalah tim peserta SBL.Taoyan Pauian sendiri merupakan liga basket Taiwan sebanyak 4 kali, dan kampiun Piala Kwen-Fu 2015. Rata-rata pemainnya merupakan mantan pemain dan pemain tim nasional Taiwan saat ini.Sementara SMAA X CBA All Star memiliki pemain asal Amerika Serikat yang akan bermain di berbagai negara di Asia.Berikutnya, setelah melakoni turnamen di Taiwan, tim Satria Muda Pertamina dijadwalkan akan mengikuti turnamen Piala Merlion di Singapura, 20-24 September 2017.

