Patah hati cukup 27 hari

Jakarta (ANTARA News) - Butuh waktu berapa lama untuk mengobati patah hati?





Stella Ang memproyeksikan perasaan patah hati hanya dalam 27 hari dalam 27 tulisan yang diunggah di blog pribadinya berjudul 27daysofheartbreak.wordpress.com lima tahun silam.





Blog yang sepenuhnya ditulis dalam bahasa Inggris itu menarik perhatian editor Gramedia karena jauh dari nuansa cengeng dan mendayu-dayu. Blog itu kini dibukukan menjadi "27 Days of Heartbreak" lengkap dengan ilustrasi dari Marisa Santosa.





"Ada sedikit perubahan, disadur dari blog agar lebih cocok dibaca dalam versi teks," kata Stella dalam peluncuran bukunya di Jakarta, Jumat petang.





Angka 27 tidak berhenti di situ. Stella mengatakan niatnya membuat tulisan selama 27 hari di blog itu muncul hanya beberapa bulan sebelum dia berulang tahun ke-27.





"It was a personal small achievement for me back then," kata Stella.





Proses kerjasama Stella dan Marisa pun terbilang unik. Mereka jarang bisa bertemu karena sang ilustrator tinggal di Australia.





Agar bisa menerjemahkan tulisan Stella menjadi ilustrasi dengan mood yang tepat, mereka membuat playlist berisi 27 lagu. Itu mempermudah Marisa menentukan visual mood dari tiap tulisan.





"27 Days of Heartbreak" setebal 120 halaman yang seluruhnya berwarna itu dijual seharga Rp119.000.

Editor: B Kunto Wibisono