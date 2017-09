Perjalanan Madison Keys, Sloane Stephens ke final AS Terbuka

New York (ANTARA News) - Dua figur kejutan pada AS Terbuka tahun ini akan berhadapan pada partai pamungkas tunggal putri, Sabtu waktu AS atau Minggu dini hari WIB nanti.antara unggulan ke-15 Madison Keys dan petenis non unggulan Sloane Stephens ini akan digelar di Stadion Arthur Ashe. Dan berikuta perjalanan mereka ke partai final dan rekorantara mereka seperti disiarkan Reuters.Babak pertama: mengalahkan Elise Mertens (Belgia) 6-3 7-6(6)Babak kedua: mengalahkan Maria (Jerman) 6-3 6-4Babak ketiga: mengalahkan Elena Vesnina (Rusia) 2-6 6-4 6-1Babak keempat: mengalahkan Elina Svitolina (Ukraina) 7-6(2) 1-6 6-4Perempatfinal: mengalahkan Kaia Kanepi (Estonia) 6-3 6-3Semifinal: mengalahkan CoCo Vandeweghe (Amerika Serikat) 6-1 6-2SLOANE STEPHENSBabak pertama: mengalahkan Roberta Vinci (Italia) 7-5 6-1Babak kedua: mengalahkan Dominika Cibulkova (Slowakia) 6-2 5-7 7-3Babak ketiga: mengalahkan Ashleigh Barty (Australia) 6-2 6-4Babak keempat: mengalahkan Julia Goerges (Jerman)3-6 6-3 6-1Perempatfinal: mengalahkan Anastasija Sevastova (Latvia) 6-3 3-6 7-6(4)Semifinal: mengalahkan Venus Williams (Amerika Serikat) 6-1 0-6 7-50 1Peringkat WTA 16 83Usia 22 24Tinggi 1,78m 1,70mPermainan Tangan kanan Tangan kananMenang-kalah 2017 17-8 14-4Juara tunggal WTA 2017 1 0

Editor: Jafar M Sidik