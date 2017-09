Badai Irma membuat wilayah Prancis ini rugi Rp19 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Badai Irma telah membuat wilayah Prancis di Karibia, yakni St Martin dan St Barts, menelan kerugian 1,2 miliar euro atau sekitar Rp19 triliun.Seperti dilaporkan AFP, BUMN asuransi Prancis CCR menyatakan, "Jumlah ini meliputi kerusakan rumah, kendaraan dan tempat usaha. Bencana ini adalah yang paling buruk yang dialami Prancis dalam 35 tahun terakhir."Bos CCR Bertrand Labilloy mengklaim perusahaannya memiliki dana yang cukup untuk memenuhi klaim akibat bencana apa pun.Sint Maarten, bagian Belanda dari St Martin, menelan kerugian 2,5 miliar dolar AS, kata Pusat Manajemen Bencana dan Teknologi Pengurangan Risiko (CEDIM) di Jerman.Irma diperkirakan menerjang Florida Sabtu malam nanti atau Minggu pagi WIB esok. Jika menerjang AS, maka total kerugian akibat Badai Iram adalah 120 miliar dolar AS (Rp1.584 triliun).

Editor: Jafar M Sidik