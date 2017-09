Susunan pemain City vs Liverpool, Chamberlain masuk daftar

Jakarta (ANTARA News) - Pelatih Liverpool Juergen Klopp menyertakan gelandang baru, Alex Oxlade-Chamberlain, dalam daftar pemain cadangan saat bertandang ke markas Manchester City pada liga Inggris pekan keempat, Sabtu malam nanti.Klopp menyatakan Chamberlain akan diturunkan jika dibutuhkan pada pertandingan itu."Karena itulah dia ada di sini," kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Sabtu."Saya tidak berharap dia tahu segalanya tentang permainan kami. Kami tidak terlalu banyak berbincang sejauh ini. Tapi kemarin kami punya sesi yang sangat penting tentang hal-hal taktis," sambung Klopp.Liverpool kembali menurunkan kiper utama Simon Mignolet yang absen saat melibas Arsenal 4-0 dua pekan lalu. Mignolet akan dikawal empat bek sejajar Alexander-Arnold, Joel Matip, Ragnar Klavan, dan Hector Moreno.Jordan Henderson akan memimpin lini tengah The Reds sedangkan Emre Can dan Wijnaldum akan sedikit bermain lebih ke depan untuk membantu trisula penyerang lincah Mohamed Salah, Sadio Mane dan Firmino.Kubu tim tuan rumah memang tidak bisa menurunkan Sterling, namun kombinasi serangan David Silva, Gabriel Jesus dan Kun Aguero patut diwaspadai lini pertahanan Liverpool.Pep Guardiola banyak menurunkan pemain baru di lini pertahanan The Citizen, antara lain kiper Ederson, Kyle Walker, Mendy, dan Danilo.Liverpool dan Manchester City sama-sama mengumpulkan tujuh poin dari tiga laga. Terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Manchester United.Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.Cadangan: Karius, Lovren, Gomez, Milner, Oxlade-Chamberlain, Solanke, Sturridge.Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Danilo, Fernandinho, De Bruyne, Silva (c), Aguero, JesusCadangan: Bravo, Foden, Mangala, Sane, Gundogan, Delph, Bernardo

