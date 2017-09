Manchester City hancurkan Liverpool 5-0

Jakarta (ANTARA News) - Manchester City memetik kemenangan besar atas Liverpool dengan skor 5-0 pada lanjutan Liga Inggris pekan keempat di Stadion Ettihad, Sabtu.Liverpool kesulitan mengembangkan permainan setelah Sadio Mane diganjar kartu merah oleh wasit akibat mengangkat kaki terlalu tinggi untuk menjangkau bola. Namun kaki Mane justru mengenai wajah kiper Manchester City, Ederson, yang juga ingin menghadang bola.Manchester City membombardir gawang Liverpool lewat gol Aguero serta aksi Gabrriel Jesus dan Leroy Sane yang masing-masing mencetak dua gol.Hasil ini membuat pasukan Pep Guardiola naik ke pucuk klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 10 poin, unggul satu angka dari Manchester United yang akan menghadapi Stoke City. Sedangkan Liverpool terancam turun posisi karena hanya mengumpulkan tujuh poin dari empat laga.Pada jalannya laga, Manchester City memimpin 1-0 lewat aksi penyerang Argentina Sergio Aguero yang mengelabuhi kiper Simon Mignolet setelah menerima umpan De Bruyne pada menit 24.Liverpool tertinggal dua gol pada babak pertama setelah Gabriel Jesus mencetak gol dari jarak dekat melalui umpan terukur De Bruyne pada menit menit tambahan babak pertama.Walaupun tidak menguasai laga, Liverpool tetap memiliki peluang di babak pertama melalui aksi Mohamad Salah.Pada babak kedua, Liverpool memasukkan Alex Oxlade-Chamberlain menggantikan Mohamad Salah.Namun The Reds justru semakin tertinggal saat Gabriel Jesus membawa Man City unggul 3-0 berkat bola kerjasama Fernandiho dan Aguero pada menit 53.Leroy Sane yang masuk sebagai penganti Gabriel Jesus, membuktikan ketajamannya dengan menambah keunggulan City menjadi 4-0 berkat umpan cerdik Mendy pada menit 77.Sane memastikan The Citizen menang dengan skor 5-0 saat sepakan kaki kirinya tak mampu dihentikan Mignolet pada menit 90, demikian Skysports.Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino.Cadangan: Karius, Lovren, Gomez, Milner, Oxlade-Chamberlain, Solanke, Sturridge.Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Danilo, Fernandinho, De Bruyne, Silva (c), Aguero, JesusCadangan: Bravo, Foden, Mangala, Sane, Gundogan, Delph, Bernardo

