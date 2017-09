Hasil Liga Jerman: Dortmund imbang, Leverkusen tumbang

Jakarta (ANTARA News) - Borussia Dortmund menelan hasil imbang tanpa gol saat bertandang ke kandang Freiburg pada lanjutan Liga Jerman pekan ketiga, Sabtu.Hasil ini memang belum menggeser posisi Dortmund di puncak klasemen Bundesliga dengan perolehan tujuh poin, namun pasukan Peter Bosz itu bisa saja turun posisi jika Bayern Munich mengalahkan Hoffenheim pada pertandingan tengah malam ini.Pada laga lainnya, Bayer Leverkusen belum menemukan kemenangan pada tiga laga pertama Bundesliga setelah dikalahkan Mainz dengan skor 3-1 berkat gol Yoshinori, Diallo dan Serdar. Satu gol Leverkusen dicetak Dominik Kohr.Hannover pun gagal meneruskan catatan kemenangan setelah ditahan Wolfsburg 1-1 lewat gol Daniel Didavi dan Martin Harnik. Hannover untuk sementara bertahan di posisi kedua, sedangkan Wolfsburg posisi 10.Pada pertandingan Minggu besok, Hertha Berlin akan bertemu Werder Bremen dan Schalke melawan Stuttgart.Hamburger SV 0 - 2 RB LeipzigAugsburg 3 - 0 KolnBorussia Moenchengladbach 0 - 1 Eintracht FrankfurtFreiburg 0 - 0 Borussia DortmundMainz 3 - 1 Bayer LeverkusenWolfsburg 1 - 1 HannoverHoffenheim vs Bayern MunichHertha Berlin vs Werder BremenSchalke 04 vs Stuttgart

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Alviansyah Pasaribu