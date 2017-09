Morata cetak gol lagi, Chelsea lanjutkan tren kemenangan

Jakarta (ANTARA News) - Alvaro Morata terus membuktikan ketajamannya dengan kembali mencetak gol saat Chelsea menaklukkan Leicester City dengan skor 2-1 pada Liga Inggris pekan keempat di Stadion King Power, Sabtu.Alvaro Morata mencetak gol dalam tiga pertandingan dari empat laga Chelsea di Liga Inggris antara lain saat kalah 2-3 dari Burnley, menang 2-0 atas Everton dan 2-1 melawan Leicester.Tambahan tiga poin ini membuat The Blues mempertahankan tren kemenangan dalam tiga laga terakhir dan membuat mereka naik ke posisi tiga klasemen sementara dengan perolehan sembilan poin, sedangkan The Foxes di posisi 17 dengan tiga angka.Chelsea membuka keunggulan 1-0 saat bek Leicester, Morgan, tak mampu menghalau bola yang disundul Alvaro Morata pada menit 41. Gol itu bermula dari umpan silang Azpilicueta yang dilepaskan dari sisi sayap.Pada awal babak kedua, Kante mencetak gol ke gawang mantan klubnya melalui sebuah sepakan mendatar setelah menerima operan dari Rudiger. Chelsea pun memimpin 2-0.Leicester memperkecil ketertinggalan melalui sepakan penalti Jamie Vardy menyusul pelanggaran penjaga gawang Thibout Courtois terhadap penyerang asa Inggris itu pada menit 62.Vardy memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan menjelang laga berakhir, manun sepakannya melenceng beberapa inci ke sisi gawang The Blues, skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir, demikian Skysports.Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs; Albrighton, Ndidi, James, Mahrez; Slimani, Vardy.Cadangan : Chilwell, Gray, Iheanacho, King, Hamer, Amartey, Ulloa.Courtois; Rudiger, Luiz, Azpilicueta; Moses, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Pedro; Morata.Cadangan : Caballero, Willian, Hazard, Drinkwater, Batshuayi, Zappacosta, Christensen.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Alviansyah Pasaribu