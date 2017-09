Klasemen Liga Inggris: MU teratas, Liverpool melorot

Pos Klub Main Selisih Gol Poin 1 Man Utd 4 10 10 2 Man City 4 8 10 3 Chelsea 4 3 9 4 Watford 4 4 8 5 Spurs 4 4 7 6 Huddersfield 3 4 7 7 Liverpool 4 0 7 8 West Brom 4 0 7 9 Arsenal 4 -1 6 10 Stoke 4 0 5 11 Southampton 4 -1 5 12 Burnley 3 0 4 13 Brighton 4 -2 4 14 Swansea 3 -2 4 15 Everton 4 -4 4 16 Newcastle 3 0 3 17 Leicester 4 -2 3 18 Crystal Palace 3 -6 0 19 AFC Bournemouth 4 -7 0 20 West Ham 3 -8 0

Jakarta (ANTARA News) - Manchester United mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara Liga Inggris kendati bermain imbang dengan skor 2-2 saat melawan Stoke City, Sabtu.Pasukan Jose Mourinho itu tetap menguasai puncak klasemen Liga Inggris karena mengumpulkan 10 poin dari empat laga yang telah dimainkan.Rival sekota MU, Manchester City, duduk di peringkat dua setelah membombardir gawang Liverpool dengan skor 5-0 di Stadion Ettihad, Sabtu. Hasil itu membuat Liverpool terlempar dari posisi dua ke posisi tujuh.Chelsea secara perlahan naik ke peringkat tiga setelah mengalahkan Leicester City, sedangakan Watford yang menggulung Southampton di posisi empat.Tottenham Hotspur juga mulai menemukan performa terbaiknya saat mengalahkan Everton 3-0. Pasukan Mauricio Pochettino itu duduk di posisi kelima mengumpulkan tujuh poin.Arsenal menandai kebangkitan mereka dengan mengalahkan Bournemouth 3-0. The Gunners pun naik ke posisi sembilan klasemen sementara.Manchester City 5 - 0 LiverpoolArsenal 3 - 0 BournemouthBrighton Albion 3 - 1 West BromEverton 0 - 3 Tottenham HotspurLeicester City 1 - 2 ChelseaSouthampton 0 - 2 WatfordStoke City 2 - 2 Manchester UnitedBurnley vs Crystal PalaceSwansea City vs Newcastle United

