Hasil Pertandingan Liga Belanda: Feyenoord, Ajax menang

Jakarta (ANTARA News) - Dua klub besar Liga Belanda, Feyenoord dan Ajax Amsterdam, sama-sama memetik kemenagan pada pertandingan pekan keempat, Sabtu.Feyenoord berada di puncak klasemen sementara Liga Belanda dengan perolehan 12 poin, seusai mengalahkan Heracles dengan skor 4-2. Gol kemenangan Feyenoord dicetak Jean-Paul Boetius, Sam Larsson, dan dua gol Steven Berghuis.Ajax mencoba membuntuti Feyenoord dari urutan keempat klasemen dengan perolehan sembilan poin setelah membungkam Zwolle 3-0.Klaas Jan Huntelaar menjadi bintang lapangan pada laga tersebut karena menyumbangkan dua gol, satu gol tambahan Ajax dicetak Hakim Ziyech pada babak kedua.Pada laga lainnya, Vitesse bertahan di posisi tiga besar berkat kemenangan 3-0 atas Excelsior. Adapun ADO Den Haag naik ke posisi 13 usai mengalahkan Willem II yang menjadi juru kunci klasemen.PSV Eindhoven akan menjamu Heerenveen, dan Sparta Rotterdam menghadapi FC Twente pada pertandingan Liga Belanda yang akan digelar Minggu ini.Heracles 2 - 4 FeyenoordWillem II 1 - 2 ADO Den HaagAjax 3 - 0 PEC ZwolleExcelsior 0 - 3 VitesseHeerenveen vs PSV EindhovenAZ Alkmaar vs NAC BredaFC Utrecht vs Roda JC KerkradeSparta Rotterdam vs FC TwenteFC Groningen vs VVV-Venl.

Editor: Suryanto