Murray - Hingis menang ganda campuran US Open

New York (ANTARA News) – Petenis Jamie Murray dan Martina Hingis memenangi gelar ganda campuran kedua mereka secara berturut-turut pada Grand Slam, Sabtu (9/9), dengan menaklukkan Michael Venus dan Chan Hao-Ching 6-1, 4-6, 10-8.Murray dan Hingis sebelumnya memenangi Wimbledon pada Juli, kemenangan kemarin menambah catatan skor mereka sebagai tim menjadi 10-0.“Dengan super-tiebreaker, kami tahu bagaimana bermain melawan mereka,” kata Hingis, yang merayakan peringatan 20 tahun kemenangannya pada laga tunggal di New York saat berusia 16 tahun, seperti dilansir AFP.“Set pertama kami lewati dengan sangat baik, pada set kedua kami sedikit kendur, namun saat super-tiebreaker, saya tahu kami masih bisa bangkit dan bermain tenis dengan hebat.”Hingis memenangi gelar campuran AS Terbuka bersama Leander Paes dari India pada 2015, sementara Murray adalah juara campuran bersama Jelena Jankovic di Wimbledon 10 tahun lalu.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Fitri Supratiwi