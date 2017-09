Coolpad Cool Dual: Ponsel kamera belakang ganda ramah kantong

Jakarta (ANTARA News) - Kamera ganda menjadi tren baru dalam industri ponsel pintar. Meski teknologi tersebut sudah mulai diadopsi beberapa vendor--Apple dan Huawei -- sejak tahun lalu, para vendor seakan berlomba untuk menghadirkan kemampuan kamera ganda dalam perangkat flagship mereka.Umumnya, para vendor membenamkan fitur kamera belakang ganda pada ponselmereka, namun Coolpad membawa Cool Dual untuk hadir di liniCool Dual dibandrol dengan harga Rp3,199 juta, jauh lebih murah dibandingkan dengan iPhone 7 Plus atau Huawei P9 yang meluncur tahun lalu, maupun perangkat ponsel dual camera di kelasnya, Nubia M2 yang ditawarkan dengan harga Rp4,399 juta.Coolpad resmi meluncurkan Cool Dual di Indonesia pada akhir April. Ponsel pintar tersebut yang dibekali kamera ganda belakang masing-masing 13MP. Cool Dual juga dilengkapi kamera depan ultra-wide dengan resolusi 8MP, juga baterai berkapasitas jumbo 4000mAh.Tidak hanya itu, handset tersebut juga memiliki kelebihan beberapa hal dalam spesifikasi. Berikut ulasan ANTARA News untuk Coolpad Cool Dual.Coolpad Cool Dual dikemas dalam layar sentuh 5,5 inci dengan resolusi Full HD 1080x1920 piksel dan telah mengadopsi panel IPS () dengan kepadatan layar mencapai 401 ppi sehingga tampilan gambarnya sangat jernih, dan bisa diandalkan untuk menikmati konten video maupun untuk bermain game.Dilindungi Corning Gorilla Glass, Cool Dual berbobot 167 gram dan berbahan metal, serta memiliki dimensi 152 x 74.8 x 8.2 mm. Meski memiliki body yang terbilang besar, Cool Dual masih nyaman digunakan dengan satu tangan. Hal ini dikarenakan desain belakang body yang sedikit melengkung sehingga pas dalam genggaman.Pada bagian belakang, Coolpad menempatkan pemindai sidik jari. Hal ini tentu saja memudahkan saat membuka kunci layar dengan jari telunjuk -- yang pasti berada di bagian belakang saat menggenggam ponsel.Terlebih, Cool Dual mampu menyimpan sidik jari lebih dari satu, sehingga tidak menjadi masalah ketika ponsel diambil dengan genggaman tangan kiri atau pun kanan. Tidak hanya itu, pemindai sidik jari juga dapat digunakan untuk menangkap gambar, baik saat menggunakan kamera depan maupun belakang.Masih di bagian belakang, pemindai sidik jari yang ada di bagian tengah berada tepat di bawah dua kamera. Ini bisa dikatakan unik jika dibandingkan vendor ponsel lain yang umumnya menempatan kamera ganda mereka di bagian pojok atas ponsel secara horizontal.Dua kamera Coolpad yang ditempatkan secara vertikal tersebut juga ditemani dual-LED (dual tone) flash.Tampilan bagian belakang relatif simpel dengan tulisan "COOL" yang disertai "LeEco Inside" dan "coolpad" dengan ukuran kecil di bagian bawah. Tulisan tersebut sekaligus menandakan bahwa Cool Dual merupakan hasil kolaborasi antara Coolpad dengan vendor Tingkok lainnya yakni LeEco.Meski simpel, desaindengan warna silver memberikan tampilan elegan. Pada bagian depan, Coolpad hanya menempatkan LED notifikasi dan kamera 8MP, tanpa tombol fisik. Tombol navigasi -- terkini, beranda dan kembali -- menyatu dengan layar dan hanya muncul ketika ponsel dalam keadaan menyala, yang menambah kesan elegan.Di bagian samping kanan terdapat tombol volume dan tombol kunci, sedangkan di samping kiri terdapat hybrid slot SIM yang berisi 2 micro SIM. Sementara itu, di bagian atas terdapat port audio jack 3.5mm dan di bagian bawah terdapat speaker dan port USB Tipe-C untuk mengisi daya serta memindahkan data.Coolpad Cool Dual memiliki sistem operasi Android Marshmallow yang dipasangkan dengan tampilan antarmuka EUI 5.8 yang menawarkan sistem operasi baru bagi pengguna Android.Tampilan antarmuka EUI menjadi semakin menarik dengan tombol kapasitif di sisi kiri bawah yang bisa langsung membuka menu cepat dan menu terkini.Perlu dicatat, menggeser dari atas ke bawah pada layar beranda hanya akan membuka notifikasi, bukannya membuka menu cepat seperti pada umumnya. Menu cepat seperti kamera dan kalkulator atau pun akses ke wifi dan airplane mode terletak pada tombol recent bagian kiri.EUI 5.8 terbilang simpel tanpa banyak variasi yang biasanya justru hanya membebankan kinerja RAM. Perpindahan screen pun terasa cepat.Launcher bawaan Coolpad tersebut menghadirkan beberapa aplikasi pre-instal. Salah satunya, aplikasi bawaan yang merupakan hasil kolaborasi Coolpad dengan LeEco, yaitu Remote Control.Aplikasi tersebut dapat menjadi penghubung Cool Dual dengan smart tv buatan LeEco, LETV, untuk berfungsi sebagai remote. Tidak hanya itu, ada pula LeCloud, merupakan (), yang didasarkan pada komputasi awan, dan aplikasi My LeEco.Dari segi dapur pacu, Cool Dual diperkuat dengan prosesor Snapdragon 652 1.8GHz Octa-core, sehingga performanya bisa diandalkan untuk menjalankan aplikasi berat. Chipset tersebut juga disokong Adreno 510 dan RAM 3GB, yang membuat menonton video HD atau pun bermain game terasa lancar.Untuk penyimpanan, Cool Dual memiliki ruang yang cukup luas yaitu 32GB. Sayangnya, Coolpad tidak memiliki slot untuk memperluas ruang penyimpanan. Meski demikian, selain sensor sidik jari, perangkat tersebut telah didukung sensor Infrared Controller, Gyroscope, Accelerometer, Proximity Sensor dan Light Sensor.Berdasarkan benchmark tes PCMark for Android, performa Cool Dual diberi nilai 4791 yang dapat disandingkan dengan Motorola Moto Z Play, Asus Zenfone 3 Zoom atau ZTE Nubia Z11.Sementara itu, Antutu Benchmark memberi skor yang lumayan tinggi yaitu 68349. Jika dibandingkan dengan Honor 8, Huawei P9 Plus, bahkan iPhone SE dan iPhone 6s, Cool Dual masih unggul dalam hal UX Image Process.Dalam hal kinerja baterai, hasi pengujuan PCMark for Android menunjukkan bahwa Cool Dual dapat berjalan 9 jam 4 menit. Hal tersebut dikarenakan Coolpad membekali perangkat tersebut dengan baterai berkapasitas jumbo, 4000mAh, dan dilengkapi dengan fiturUntuk kelengkapan lainnya, Coolpad Cool Dual telah dilengkapi konektivitas 4G LTE (FDD LTE (B3/B8/B7)).Mengusung kamera ganda, Cool Dual memiliki beberapa fitur seperti kombinasi optikal dan digital zoom, lensa untuk pengambilan gambar ultra-wide, dan memaksimalkan efek bokeh demi meraih hasil foto seperti layaknya hasil karya fotografer professional.Coolpad menggunakan setelan kamera ganda RGB dan Monokrom untuk Cool Dual masing-masing memiliki resolusi 13MP. Kedua lensanya tampak sama, namun mereka memiliki fungsi yang berbeda.RGB merupakan kepanjangan dari “Red Green Blue (Merah Hijau Biru)”. Ini mengacu pada ketiga warna cahaya tersebut yang dapat membentuk warna lainnya ketika dicampurkan.Pada ponsel, lensa RGB memiliki fungsi penting untuk meningkatkan penyerapan warna, kejernihan cahaya dan kemampuan untuk mereduksi noise. Sementara lensa monokrom menghasilkan detil dan menyerap lebih banyak cahaya dari lensa RGB dalam kondisi minim cahaya.Dengan lensa monokrom dan lensa RGB bekerja secara bersamaan, akan menghasilkan foto dengan efek bokeh layaknya kamera SLR. Sebagai informasi, bokeh adalah efek yang digunakan fotografer profesional untuk membantu mata agar lebih fokus pada satu subyek difoto dengan memburamkan latarnya.Pada kamera tradisional, Anda bisa mendapatkan efek bokeh melalui berbagai cara; menggunakan aperturlebar, lensa zoom, sensor yang besar atau bahkan mendekati subyeknya, seperti dalam fotografi makro.Dengan perangkat lunak yang disematkan di Cool Dual dapat menghasilkan foto dengan efek bokeh dengan hanya menekan opsi dual camera dengan simbol menyerupai shutter di bagian atas saat membuka aplikasi kamera belakang.Untuk mendapatkan hasil terbaik, disarankan untuk memberi jarak objek pertama dengan objek latar sejauh 2 meter. Saat ANTARA News menjajal fitur tersebut, hasil tangkapan gambar sudah menyerupai kamera SLR, meskipun transisi objek dengan latar yang diburamkan terlihat kurang mulus.Untungnya, efek bokeh dapat diatur secara manual. Anda dapat mengatur level bokeh saat hendak mengambil foto. Jika Anda lupa mengatur dan kurang puas dengan efek bokeh yang dihasilkan, jangan khawatir, Anda masih dapat mengatur level bokeh dengan meng-edit foto tersebut di galeri.Jika Anda tidak ingin menggunakan efek bokeh yang dihasilkan dari kamera ganda, Anda dapat menggunakan mode kamera biasa.Mode-mode yang ditawarkan pada kamera antara lain Night yang memiliki sensitivitas terhadap cahaya, Beauty untuk efek lebih cantik saat memotret orang sebagai objek, dan Pro di mana Anda dapat mengatur white balance, shutter speed, ISO, fokus, saturation dan contrast secara manual.Untuk selfie, Cool Dual dibekali kamera depan beresolusi 8MP dengan arsitektur PureCel pixel f/2.2 yang membuat hasil foto terang meski dalam pencahayaan yang kurang. Terlebih jika dikombinasikan dengan fitur Beauty, mampu "menyulap" wajah lebih cerah, namun tetap natural.Anda dapat menggunakan stiker untuk mempersonalisasi foto selfie Anda dengan berbagai pilihan kategori, seperti hot, place, lover, food, date dan mood, atau menghasilkan foto dalam format GIF.Dibandrol dengan harga Rp3,199 juta, Coolpad Cool Dual menjadi alternatif bagi Anda yang ingin memiliki ponsel berkamera belakang ganda, namun minim budget. Dengan harga yang terjangkau, Anda dapat merasakan pengalaman ala fotografer profesional dari genggaman tangan.Tidak hanya kamera ganda, dengan chipset yang mempuni ditambah baterai berkapasitas jumbo, performa yang dihadirkan Cool Dual mampu mengakomodir aktifitas fotografi, sekaligus bersaing dengan ponsel-ponsel di lini

Editor: Unggul Tri Ratomo