SMP Penabur Bandarlampung raih perak PICF 2017

Bandarlampung (ANTARA News) - Tim Paduan Suara Madhuswara SMP Penabur Bandarlampung meraih dua perak dalam ajang kompetisi "Penabur International Choir Festival (PICF) 2017" yang diselenggarakan di Jakarta mulai 5- 9 September 2017.Pengumuman hasil PICF 2017 dilaksanakan di Jakarta, Minggu, dan Paduan Suara Madhuswara SMP Penabur Bandarlampung dinyatakan meraih perak untuk kategori Gospel and Spiritual, serta paduan suara sekolah.Paduan Suara Madhuswara menyajikan lagu "Carry Me Home" dan "Witness" untuk kategori Gospel & Spritual, serta lagu "The Seal Lullaby" dan "Musica Dei" untuk kategori paduan suara sekolah, dengan konduktor Yusi Indra Adiwijaya dan pianis Yudha. Sedang peraih emas untuk kategori Gospel & Spritual diraih PSM Immanuel Methodist.Sejumlah orang tua murid SMP Penabur Bandarlampung menyatakan bangga karena tim Paduan Suara Madhuswara berani bertarung dalam ajang kompetisi internasional, yang pesertanya juga para mahasiswa dan tim paduan suara dari luar negeri.Sebelumnya, Ketua Yayasab BPK Penabur Rico Simanjuntak menyebutkan keikutsertaan SMP Penabur Bandarlampung dalam festival bertaraf internasional merupakan yang pertama.Sementara itu, penanggung jawab tim Penabur Madhuswara Choir, Bambang Tri Raharja, menyebutkan pihaknya membawakan empat lagu dalam dua kategori perlombaan, dengan tingkat kesulitan tinggi. Untuk itu, para siswa dilatih intensif selama 6 bulan agar lebih matang mengikuti festival paduan suara tersebut.Dalam siaran persnya, BPK Penabur Jakarta menggelar Penabur International Choir Festival (PICF) 2017 yang diikuti 162 tim paduan suara dengan jumlah peserta mencapai 4.923 orang.Tim paduan suara tersebut berasal dari 16 provinsi di Indonesia, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan NTT, serta tim paduan suara dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan Filipina.

