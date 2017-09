Hasil pertandingan dan Klasemen Liga Italia

Roma (ANTARA News) - Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Italia (Serie A) setelah laga awal pada MingguInter Milan 2 vs SPAL 0Juventus 3 vs Chievo Verona 0Sampdoria vs AS Roma ditunda.Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)1 Juventus 3 3 0 0 10 2 92 Inter Milan 3 3 0 0 8 1 93 Napoli 2 2 0 0 6 2 64 AC Milan 2 2 0 0 5 1 65 Sampdoria 2 2 0 0 4 2 66 Torino 2 1 1 0 4 1 47 Bologna 2 1 1 0 2 1 47 Lazio 2 1 1 0 2 1 49 SPAL 3 1 1 1 3 4 410 AS Roma 2 1 0 1 2 3 311 Chievo Verona 3 1 0 2 3 6 312 Genoa 2 0 1 1 2 4 113 Verona 2 0 1 1 1 3 114 Crotone 2 0 1 1 0 3 114 Sassuolo 2 0 1 1 0 3 116 Udinese 2 0 0 2 3 5 017 Benevento 2 0 0 2 1 3 018 Atalanta Bergamo 2 0 0 2 1 4 019 Cagliari 2 0 0 2 1 5 019 Fiorentina 2 0 0 2 1 5 0Pertandingan selanjutnya (GMT):Atalanta Bergamo v Sassuolo (13:00)Cagliari v Crotone (13:00)Verona v Fiorentina (13:00)Udinese v Genoa (13:00)Lazio v AC Milan (14:00)Benevento v Torino (16:00)Bologna v Napoli (18:45)(Gracenote/D011)

Editor: Ruslan Burhani