Hingis kembali menjuarai kategori ganda di AS Terbuka

New York (ANTARA News) - Pasangan petenis Swiss Martina Hingis dan Chan Jung Yan asal Taiwan memenangi gelar kategori ganda putri AS Terbuka pada Minggu, ketika mereka menundukkan pasangan Ceko Lucie Hradecka dan Katerina Siniakova dengan skor 6-3, 6-2.Ini merupakan gelar Grand Slam pertama bagi Chan namun yang kedua dalam dua hari bagi Hingis, yang memenangi gelar ganda campuran bersama petenis Inggris Raya Jamie Murray pada Sabtu.Kemenangan ini membawa Hingis total mengoleksi 25 gelar Grand Slam, termasuk lima gelar tunggal, 13 gelar ganda putri, dan tujuh ganda campuran."Dua (gelar) dalam dua hari; saya adalah Michael Jordan bernomor punggung 23 ketika saya memulai di sini dan sekarang angka 25 bahkan terdengar lebih manis," kata Hingis, yang bermain di final tunggal putri AS Terbuka di lapangan Stadion Arthur Ashe yang sama 20 tahun silam, dengan menaklukkan Venus Williams."Rasanya luar biasa bermain di sini di final kategori tunggal melawan Venus Williams," tutur Hingis. "Kami merupakan dua remaja yang menembus final untuk bermain pertama kalinya di Stadion Ashe dan kembali 20 tahun kemudian merupakan perjalanan indah."Hingis dan Chan melaju ke pertandingan puncak tanpa kehilangan satu set pun dan di final mereka tidak menghadapi break point saat menundukkan Hradecka dan Siniakova.Hingislah yang mengunci kemenangan dengan pukulan forehand kerasnya.Sebelumnya, Hingis dan Chan telah bertemu pasangan Ceko ini sebanyak dua kali, memenangi kedua pertandingan itu termasuk di final Indian Wells, demikian Reuters.(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi