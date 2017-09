Motorola akan luncurkan smartphone Android One?

Jakarta (ANTARA News) - Evan Blass (alias evleaks) telah mengungkap edisi Android One dari Moto X4 di Twitter.Sayangnya, postingan Evan tidak banyak bercerita tentang harga dan ketersediaan atau bahkan nama dari perangkat tersebut. Namun, kemungkinan besar edisi Android One X4 tidak akan dinamai X4.Android One baru saja hadir dengan peluncuran Xiaomi Mi A1, varian Mi 5X, yang menjalankan Android, bukan MIUI, yang dikembangkan hasil kerjasama dengan Google.Sementara gelombang pertama perangkat Android One hadir di lini entry-level, tren perangkat Android One yang baru tampaknya merupakan smartphone menengah atau di kelas mid-range.Sedangkan untuk Android One X4, user experience diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan varian X4, karena Motorola sebagian besar memproduksi perangkat dengan mengantongi Android. Namun, dengan Android One pengguna akan mendapat update lebih cepat.Perangkat ini juga diperkirakan akan menjadi perangkat Android One pertama yang akan meluncur di Amerika Serikat, karena sejauh ini semua perangkat Android One terbatas pada negara berkembang, seperti India, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Fitri Supratiwi