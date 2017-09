Jakarta hari ini, Dinkes panggil manajemen Mitra Keluarga hingga Setya Novanto diperiksa KPK

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kegiatan akan digelar di Jakarta pada hari ini antara lain pemanggilan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pemeriksaan Setya Novanto, hingga Hari Radio Nasional.Pada Senin pagi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melibatkan Kementerian Kesehatan RI akan memanggil untuk meminta keterangan dari Manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres terkait meninggalnya Bayi Tiara Debora Simanjorang diduga telat memperoleh pertolongan dari rumah sakit.Masih terkait dengan meninggalnya bayi Debora, sekira 100 orang warga akan menggelar aksi di depan Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.Ketua DPR Setya Novanto akan diperiksa oleh KPK sebagai tersangka e-KTP pada Senin ini. Aksi unjuk rasa pun akan digelar oleh sekira 50 anggota masyarakat di gedung KPK pada Senin siang guna mendukung KPK menuntaskan kasus tersebut.Hari ini juga digelar pembukaan "Social Media Week 2017" dengan tema "Language and The Machine: Future of Communication yang digelar di Senayan City.Selain itu, sejumlah Radio Siaran Swasta dan Nasional menggaungkan ucapan selamat Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Ucapan itu disampaikan melalui siaran dan media sosial dengan harapan radio di Indonesia kian maju menuju era digitalisasi.

Editor: Fitri Supratiwi