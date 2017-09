Cara memilih pembersih terbaik untuk kulit

Dermatolog Sari Chairunnisa memberi kiat memilih pembersih kulit yang terbaik bagi wajah Anda.





"Kenali tipe kulitmu," kata dokter Sari di Jakarta, Senin.





Salah satu cara yang mudah mengetahui apa jenis kulit Anda adalah ketika baru bangun tidur saat pagi hari. Bercerminlah saat baru terjaga, lalu lihat apakah kulit termasuk ke dalam kategori kulit kering, berminyak atau kombinasi.





Jangan lupa, ada faktor-faktor lain seperti hormon yang juga mempengaruhi kondisi kulit. Misalnya, kulit normal jadi berminyak selama menstruasi. Baru setelah itu Anda bisa memilih mana pembersih yang paling cocok untuk wajah.





Sebagai contoh, pemilik kulit kering mungkin lebih nyaman menggunakan susu pembersih atau minyak zaitun untuk membersihkan kulit.





Pembersih semacam itu bisa jadi kurang cocok untuk kulit berminyak karena malah membuat wajah lebih berminyak.





Sebagai solusi, pilih pembersih seperti make up remover micellar water. Yang tak kalah penting adalah membersihkan sesuai aktivitas sehari-hari.





Semakin banyak riasan yang dipakai, semakin banyak yang harus dibersihkan, semakin panjang langkah pembersihan wajah.





Saat remaja, mungkin Anda merasa cukup hanya mencuci muka dengan sabun sebelum tidur karena tidak merias wajah.





Bila sekarang make up jadi bagian dari rutinitas, jangan hanya mengandalkan sabun semata. Anda mungkin perlu make up remover atau make up cleanser untuk menghapus sisa riasan, baru setelah itu bersihkan dengan sabun muka.





"Jika kurang bersih, nanti muncul masalah seperti kusam atau bruntusan," tambah dia.

Jakarta (ANTARA News) - Membersihkan wajah adalah langkah awal namun penting untuk memastikan kulit tetap sehat meski setiap hari terpapar polusi dan sinar matahari di negara tropis.

Editor: Tasrief Tarmizi