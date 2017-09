Nissan perpanjang kemitraan dengan Liga Champions

Yokohama (ANTARA News) - Nissan Motor Co Ltd mengumumkan telah melanjutkan kemitraan dengan kompetisi Liga Champions Eropa, termasuk Piala Super Eropa dalam jangka waktu hingga tiga musim ke depan.Kesepakatan kelanjutan kerjasama tersebut muncul menjelang laga pertama musim Liga Champions Eropa musim ini dan Nissan akan terus menjadi mitra resmi hingga musim 2020/2021."Inovasi merupakan inti dari seluruh kegiatan Nissan, dan kemitraan kami dengan turnamen olahraga paling bergengsi di dunia selama tiga tahun terakhir ini adalah buktinya," kata Corporate Vice President, Global Head of Marketing Nissan, Roel de Vries, dalam keterangannya, Senin."Kami senang dapat memperpanjang kemitraan selama tiga musim mendatang. Kami melihat kesuksesan yang muncul dari kemitraan ini dan rangkaian kegiatan-kegiatannya yang melibatkan pelanggan Nissan," sambung Roel de Vries.Liga Champions Eropa merupakan kompetisi olahraga tahunan yang paling banyak ditonton di dunia, dengan total penonton televisi lebih dari 3,6 miliar per musim.Final Liga Champions 2017 – Real Madrid mengalahkan Juventus untuk merebut gelar juara ke-12 kalinya– berhasil menyedot lebih dari 160 juta penonton di seluruh dunia, atau lebih banyak daripada acara olahraga tahunan lainnya.Nissan akan memiliki hak ekstensif pada pertandingan-pertandingan Liga Champions UEFA, serta akses hak eksklusif lainnya, seperti Pre-Match Center Circle Carriers dan Post-Match UEFA Champions League Goal of the Week, melalui aktivitas digital Nissan.Guy-Laurent Epstein, UEFA Events SA Marketing Director, mengatakan, "Kami senang dapat melanjutkan kemitraan dengan Nissan setelah kesuksesan yang diraih di musim pertama. Nissan menjadi sponsor yang sangat penting dalam mempromosikan kompetisi ini di tingkat global."Kemitraan Nissan dengan Liga Champions Eropa diklaim berperan penting dalam misi menjadikan Nissan sebagai merek Asia yang paling diminati di Eropa."Saya bersemangat untuk melihat seberapa inovatifnya kemitraan antara Nissan dan UEFA Champions League dalam menciptakan ikatan emosional dengan para penggemar,” kata Jean Pierre Diernaz, Vice President Marketing, Nissan Europe.Pengumuman kemitraan tersebut ditandai dengan aksi penyerang Real Madrid, Gareth Bale, yang mengunjungi sekelompok anak sekolah di Madrid, Spanyol, untuk mengajarkan cara menciptakan gol kemenangan seperti pada final 2014 saat melawan Atletico Madrid.

Editor: Ruslan Burhani