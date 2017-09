Harga emas turun tajam dari tertinggi satu tahun

Chicago (ANTARA News) - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun lebih dari satu persen pada Senin (Selasa pagi WIB), karena ketegangan geopolitik seputar Semenanjung Korea mereda dan Badai Irma terbukti kurang merusak dari yang diperkirakan semula.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun tajam 15,5 dolar AS atau 1,15 persen, menjadi menetap di 1.335,7 dolar AS per ounce.Badai Irma, yang pernah menjadi topan Kategori 5, telah melemah menjadi angin topan tropis setelah membuang hujan di Florida akhir pekan lalu.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 22,1 sen atau 1,22 persen, menjadi ditutup pada 17,902 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober turun 13,5 dolar AS atau 1,33 persen, menjadi menetap di 998,8 dolar AS per ounce, demikian Xinhua.(Uu.A026)

Editor: Fitri Supratiwi