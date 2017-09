Asus bawa Zenfone 4 Max ke AS

Jakarta (ANTARA News) - Asus Zenfone 4 Max diumumkan pada pertengahan Agustus di Taiwan, dan baru saja diluncurkan pekan lalu di Indonesia. Kini saatnya perangkat tersebut meluncur ke Amerika Serikat.Perangkat tersebut tersedia di Asus, begitu pula Amazon, Best Buy, Newegg dan B&H dengan harga 199 dolar AS atau sekitar Rp2,6 juta, dan kompatibel dengan operator berbasis GSM seperti AT&T, T-Mobile, berbagai sub-merek mereka, dan MVNO yang beroperasi di jaringan mereka. Sementara, operator berbasis CDMA seperti Verizon dan Sprint tidak mendukung.Versi Zenfone 4 Max yang mendarat di AS hadir dengan layar sentuh 720p 5,5 inci, Snapdragon 430 dengan CPU Cortex-A53, RAM 3GB, ROM 32GB yang dapat diperluas dan fungsi dual-SIM.Perangkat tersebut memiliki kamera belakang ganda 13MP + 5MP, kamera selfie 8MP, dan menjalankan Android Nougat, serta tetap mengusung fitur utamanya yaitu baterai 5.000mAh.Pada dasarnya varian ini adalah Zenfone 4 Max untuk pasar internasional namun dengan layar yang lebih rendah dan dukungan untuk band LTE yang berbeda, demikian GSM Arena.Baca juga: Asus Zenfone 4 Max Pro kamera ganda dibanderol Rp2 juta-an



Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna