BTS akan kolaborasi dengan Chainsmokers di album baru

Jakarta (ANTARA News) - Album terbaru boyband K-pop BTS akan mencakup lagu yang diproduksi bersama duo DJ asal AS The Chainsmokers.Dilansir dari laman Yonhap, rapper BTS dan Andrew Taggart telah bekerja sama dalam lagu "Best of Me", sebuah lagu bergenre EDM dengan melodi dan energi hangat, menurut agensi BTS Big Hit Entertainment. Lagu tersebut akan disertakan dalam album "Love Yourself: Her," yang akan dirilis Senin depan.BTS dan The Chainsmokers pertama kali bertemu dalam Billboard Music Awards 2017 yang digelar di T-Mobile Arena di Las Vegas, pada bulan Mei, di mana BTS memenangi penghargaan Top Social Artist.Duo Amerika tersebut kemudian memasang foto dengan BTS di laman resmi Twitter milik mereka dan berkata, "Suka dengan orang-orang ini! Sampai ketemu musim panas ini."The Chainsmokers menuai kepopuleran dengan lagu 2014 "#Selfie", dan berada di posisi pertama di tangga lagu Billboard Single selama 12 minggu tahun lalu dengan "Closer".Baca juga: BTS rilis album baru bulan depan



Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Fitri Supratiwi