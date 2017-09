Lombok Barat gelar Senggigi Sunset Jazz 2017

Lombok Barat (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menggelar Senggigi Sunset Jazz 2017 dalam rangka mempromosikan pariwisata daerah melalui seni musik.Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat H Saiful Ahkam di Gerung, Selasa, mengatakan ajang berskala internasional yang digelar Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tersebut akan berlangsung di Killa Hotel, kawasan wisata Senggigi mulai 22-23 September 2017."Event tersebut tidak sekedar menjadi promo wisata, namun menjadi tradisi pengembangan musik oleh Pemkab Lombok Barat," katanya.Ia menyebutkan musisi yang dipastikan akan unjuk kebolehan yakni Julian Banks, Line, Tohpati Bertiga, Indro Hardjodikoro & Jazz Muda Indonesia, Syaharani & Queenfireworks.Selain itu juga Yura Yunita, Bonita and The Hus Band, Just One yang berkolaborasi dengan Enda "Ungu", Adoria, Tesla Manaf, Fusion Stuff, Richard Hutapea Project, Duo Drum, Ammy Kurniawan dan Ary Juliyant.Ada juga musisi lokal seperti Toni Moersaid Keroncong, Dipa n Friend, Sambava, Bandini Jazz Project, Suara Mantra, Ethnic Sasak, Chandra Giant Adjie dan Pelita Harapan Jazz Oriented.Menurut Ahkam, musik jazz sengaja diambil sebagai pilihan karena jenis musik itu memiliki segmen pasar tersendiri dan tentunya akan menambah daya tarik pantai Senggigi sebagai destinasi utama wisata di Pulau Lombok.Genre musik yang telah mendunia akan semakin diperkaya dengan komitmen Pemkab Lombok Barat dalam mengenalkan kebudayaan lokal, terutama musik tradisional dan musisi lokal."Lebih menarik lagi, pengunjung tidak dipungut biaya sebagai upaya untuk memberi ruang apresiasi secara bebas buat masyarakat," ujarnya.Senggigi Sunset Jazz 2017 menjadi satu paket gelaran Festival Pesona Sengigi yang rencananya akan dibuka pada 16 September 2017.Pada 2016, ajang jazz juga pernah diselenggarakan Pemkab Lobar namun gelaran pada 2017 itu akan menggandeng ArchiSS, salah satu penyelenggara kegiatan besar yang berkantor di Jakarta.Ahkam memprediksi ajang jazz pada 2017 akan ramai pengunjung. Dengan konsep yang lebih menarik, gelaran musik tersebut dipastikan akan lebih "wow" dan meneruskan tradisi jazz di pantai Senggigi.

Editor: Tasrief Tarmizi