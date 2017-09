Yayuk-Tamarine siap berbagi pengalaman

Jakarta (ANTARA News) - Legenda tenis putri Indonesia Yayuk Basuki dan bintang Thailand Tamarine Tanasugarn dijadwalkan akan berbagi pengalaman berkiprah di cabang olahraga yang telah membesarkan nama mereka di Jakarta.Dua legenda WTA Asia Tenggara itu akan membagi pengalaman mereka di dalam dan luar lapangan serta kunci sukses dalam melakoni 20 tahun berkarier di dunia tenis profesional termasuk dengan keberhasilan melangkah ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon dalam program WTA Future Stars Clinic 2017 yang menjadikan ibu kota Indonesia sebagai destinasi terakhirnya.Berdasarkan keterangan Persatuan Tenis Indonesia (PELTI), Jakarta, Selasa, Yayuk yang pernah bercokol di peringkat sembilan ganda dan 19 tunggal dunia serta Tamarine Tanasugarn, pemilik best rangking 19 tunggal dan 15 ganda akan menjamu 30 anak-anak dengan 20 di antaranya berasal dari Yayasan Rumah Piatu Muslimin di atas lapangan tenis The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Kamis (14/9) mendatang."Sebagai induk organisasi tenis di Indonesia, PELTI selalu menyambut dengan tangan terbuka kehadiran WTA Future Stars Clinic seperti ini. Ini menjadi kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah acara ini dan kami gembira bahwa petenis junior Indonesia bisa menikmati pengalaman tak ternilai pada hari ini dan akan mengilhami langkah mereka dalam meniti karir di dunia tenis selanjutnya," ucap Ketua Bidang Pertandingan PP PELTI Susan Soebakti.WTA Future Stars Clinic yang sebelumnya telah berlangsung di Bangkok dan Hyderabad, India ini adalah bagian dari platform regional untuk mempromosikan tenis di antara anak-anak kawasan Asia Pasifik.Program itu juga ingin mempromosikan turnamen WTA Future Stars yang diadakan di Singapura pada bulan Oktober mendatang yang tujuannya menyatukan petenis dari 17 negara di kawasan Asia Pasifik untuk merintis jalan mereka sendiri ke Singapura.Setiap negara mengirimkan dua perwakilan, masing-masing seorang petenis putri kategori 14 dan 16 tahun, untuk bersaing satu sama lain selama Final WTA BNP Paribas Singapura yang dipresentasikan oleh SC Global.Melengkapi Future Stars Clinic, WTA menyelenggarakan Evening Cocktail untuk mempromosikan The BNP Paribas WTA Finals Singapore 2017 yang merupakan turnamen penutup kalender kopetisi WTA, di mana petenis wanita terbaik akan bersaing untuk hadiah tahun ini sebesar 7 juta dolar AS yang akan berlangsung di Singapura, 22-29 Oktober 2017.Delapan petenis tunggal dan ganda terbaik berdasarkan peringkat Porsche Race to Singapore, bakal bersaing di final musim yang berlangsung di Stadion Indoor Singapura.

