Susunan pemain Roma vs Atletico Madrid

Jakarta (ANTARA News) - AS Roma mengandalkan permainan kolektif dari Edin Dzeko, Radja Nainggolan dan Daniele De Rossi saat menghadapi Atletico Madrid pada laga pembuka fase grup Liga Champions di Olimpico, Selasa.Laga Liga Champions ini merupakan debut bagi pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, dengan menurunkan Kevin Strootman yang terakhir kali merasakan atmosfir Liga Champions saat melawan CSKA Moscow pada 2014.Kemenangan terakhir AS Roma di Liga Champions terjadi pada 22 bulan lalu saat mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2 pada November 2015.Kendati demikian, pada laga ini AS Roma menurunkan beberapa pemain yang berpengalaman antara lain bek Juan Jesus, Alexandr Kolarov, dan tantu saja De Rossi.Sebaliknya, bagi Diego Simeone pelatih Atletico Madrid, Stadion Olimpico tidak asing karena pernah merumput bersama Lazio.Pada laga ini, Simeone mengandalkan ketajaman Antoine Griezmann dibantu kreatifitas lini tengah yang dipimpin Koke dan Gabi.Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, PerottiCadangan: Skorupski, Fazio, Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Gonalons, El Shaarawy, √únderOblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Saul, Gabi, Thomas, Koke; Griezmann, ViettoCadangan: Moya, Lucas, Gimenez, Carrasco, Gaitan, Torres, Correa

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Ade Marboen