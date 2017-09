Hasil Liga Champions: PSG, Chelsea menang besar, Atletico imbang

Jakarta (ANTARA News) - Paris Saint-Germain (PSG) mengawali kompetisi Liga Champions musim 2017 dengan kemenangan besar 5-0 atas klub Skotlandia Glasgow Celtic, sedangkan Chelsea pun menunjukkan kelasnya dengan menekuk klub Azerbaijan Qarabag dengan skor telah 6-0.PSG menumbangkan Celtic berkat lima gol yang dicetak trisula penyerang andalannya yakni Neymar, Mbappe dan Cavani yang mencetak dua gol. Satu gol tambahan PSg tercipta dari gol bunuh diri Lustig pada babak kedua.Kemenangan ini membawa PSG memuncaki tabel klasemen sementara grup B dengan perolehan tiga poin, namun unggul selisih gol atas Bayern Muenchen yang duduk di posisi kedua usai menalahkan Anderlecht.Chelsea berpesta gol ke gawang Qarabag dengan skor 6-0 pada laga pembuka fase grup Liga Champions di Stadion Stamford Bridge, London, Selasa.Enam gol Chelsea dicetak Pedro, Zappacosta, Azpilicuetta, Bakayoko, dan dua gol Batshuayi pada babak kedua. Kemenagan ini mengantar pasukan Antonia Conte memuncaki klasemen sementara grup C.Atletico Madrid yang bertandang ke markas AS Roma hanya membawa pulang satu poin hasil imbang 0-0.Pada laga lainnya, Barcelona berhasil membalaskan dendam mereka pada musim lalu dengan mengalahkan Juventus 3-0. Bayern Muenchen menekuk Anderlecht 3-0, dan Manchester United juga menggebuk FC Basel dengan skor yang sama.(Gol: Lionel Messi 45,69, Ivan Rakitic 56)(Gol: Marouane Fellaini 35, Romelu Lukaku 53, Marcus Rashford 84_(Gol: Neymar 19, Kylian Mbappe 34, Edinson Cavani 40pen,85, Mikael Lustig 83og)(gol: Robert Lewandowski 12pen, Thiago 65, Joshua Kimmich 90)Kartu merah: Sven Kums 11(Gol: Pedro 5, Zappacosta 30, Azpilicueta 55, Bakayoko 71, Batshuayi 76, Maksim Medvedev 82og)(Gol: Pardo 89, 90+3 - Seydou Doumbia 2, Gelson Martins 13, Bruno Fernandes 43)(Gol: Haris Seferovic 50 - Vitinho 63pen, Timur Zhamaletdinov 71)Real Madrid (Spanyol) vs APOEL Nicosia (Siprus) (18.45)Tottenham Hotspur (Inggris) vs Borussia Dortmund (Jerman) (18.45)Porto (Portugal) vs Besiktas (Turki) (18.45)RB Leipzig (Jerman) vs Monaco (Prancis) (18.45)Feyenoord (Belanda) vs Manchester City (Inggris) (18.45)Shakhtar Donetsk (Ukraina) vs Napoli (Italia) (18.45)Liverpool (Inggris) vs Sevilla (Spanyol) (18.45)Maribor (Slovenia) vs Spartak Moscow (Rusia) (18.45)(H-RF)

Editor: Alviansyah Pasaribu