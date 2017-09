Apple Watch Series 3 meluncur, ini spesifikasinya

Jakarta (ANTARA News) - Tidak hanya tiga ponsel pintar -- iPhone 8, iPhone 8 Plus dan iPhone X -- Apple juga mengumumkan kehadiran arloji pintarnya, Watch Series 3.Apple Watch Series 3 dilengkapi teknologi seluler, sehingga Anda dapat pergi ke mana saja hanya dengan Apple Watch, tanpa membawa iPhone," kata Jeff Williams, Chief Operating Officer Apple, dalam siaran langsung dari Steve Jobs Theater di Apple Campus, Cupertino, California, Selasa (12/9) pagi waktu setempat atau Rabu dini hari WIB."Anda bisa menerima panggilan telepon dengan nomor yang sama dengan iPhone Anda," sambung dia.Apple Watch Series 3 juga menggandeng Apple Music untuk menghadirkan 40 juta lagu yang dapat didengarkan dari pergelangan tangan.Arloji pintar tersebut juga membawa Siri. Kemampuan Siri untuk berbicara didukung oleh dual core prosesorchipset W2 wireless yang juga mendukung kemampuan bluetooth dan WiFi.Apple juga membekali Watch Series 3 dengan kemampuan anti air, bahkan dapat dipakai saat berenang, GPS, dan daya tahan baterai seharian atau selama 18 jam penggunaan LTE."Para engineer kami bekerja keras untuk memasukkan antena lte dan umts. Karena nano simcard terlalu besar, kami gunakan sim elektronik. Dengan semua kemajuan itu, ukurannya sama dengan Series 2," ujar Jeff.Hadir dengan watchOS 4, Apple Watch Series 3 memiliki tiga opsi warna yaitu rose gold, silver dan space grey, serta edisi white dan grey ceramic watch.Arloji pintar tersebut dibandrol 329 dolar AS (sekitar Rp4,3 juta) untuk versi tanpa dukungan seluler, dan 399 (sekitar Rp5,3 juta) dolar AS untuk versi dengan dukungan seluler.

Editor: Ade Marboen