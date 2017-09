Wall Street menguat, S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street menguat, mengirim indeks S&P 500 dan Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah acara peluncuran produk-produk konsumen Apple menarik banyak perhatian investor.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 61,49 poin atau 0,28 persen menjadi berakhir di 22.118,86 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 bertambah 8,37 poin atau 0,34 persen menjadi ditutup pada 2.496,48 poin, dan indeks komposit Nasdaq berakhir naik 22,02 poin atau 0,34 persen menjadi 6.454,28 poin.Apple pada Selasa (12/9) merilis produk iPhone X, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, TV Apple 4K baru dan Apple Watch Seri 3, semuanya di Steve Jobs Theater, kampus perusahaan yang baru seluas 175 hektare.Namun, saham Apple turun 0,40 persen menjadi ditutup pada 160,86 dolar ASSaham-saham AS menguat pada Senin (11/9), meningkat lebih dari satu persen. karena kerusakan akibat Badai Irma tampaknya tak separah yang diperkirakan pasar.Indeks S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi, sementara Dow membukukan kenaikan satu hari terbesar sejak Maret, demikian Xinhua.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna