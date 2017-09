KPK: mata kanan Novel Baswedan mulai membaik

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menginformasikan bahwa mata bagian kanan Novel Baswesdan mulai membaik karena terjadi pertumbuhan lapisan pasca operasi besar di salah satu Rumah Sakit di Singapura, Kamis (17/8)."Untuk mata kanan ada kabar baik yang kami dengar, jadi dokter mengatakan pertumbuhan lapisan luar itu sudah seluruhnya terjadi," kata Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Oleh karena itu, kata Febri, perawatan yang akan dilakukan Novel saat ini di Singapura relatif lebih fokus pada pengobatan di mata kiri."Jadi, mata kiri ini memang yang paling riskan karena dokter harus terus memastikan dan melakukan pengecekan apakah jaringan yang ditempel di mata kiri tersebut kemudian bisa sesuai dan bisa tumbuh dan menggantikan fungsi dari organ-organ yang ada atau bagian-bagian yang ada di mata," tuturnya.Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang yang mengendarai motor pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya.Mata Novel pun mengalami kerusakan sehingga ia harus menjalani perawatan di Singapura sejak 12 April 2017.Pasca operasi besar itu, dokter akan menutup mata Novel selama sekitar dua bulan untuk selanjutnya menjalani operasi lanjutan. Setelah itu masih butuh sekitar tiga minggu lagi untuk masa pemulihan.Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang antara lain menangani kasus korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).

Editor: Fitri Supratiwi