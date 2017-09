Ini jadwal rilis iPhone baru di berbagai negara

Banyak yang bertanya-tanya kapan iPhone X dan duo iPhone 8 akan tersedia untuk pasar mancanegara berikut harganya.





iPhone X



iPhone X juga akan tersedia di tanggal yang sama untuk negara Eropa lainnya, mencakup Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal dan Rusia. Ponsel ini diperkirakan akan mulai pra-pemesanan pada 27 Oktober dan akan tersedia pada 3 November di Amerika Serikat, Kanada, Virgin Islands AS serta sejumlah negara di Eropa seperti Inggris Raya, Austria, Belgia, dan Bulgaria.iPhone X juga akan tersedia di tanggal yang sama untuk negara Eropa lainnya, mencakup Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal dan Rusia.





Di Asia, ponsel ini juga tersedia mulai tanggal 3 November di China, Hong Kong, India, Jepang, Kuwait, Arab Saudi, Taiwan, Uni Emirat Arab dan Singapura, menurut laman GSM Arena.





Belum diketahui kapan iPhone X akan masuk Indonesia.





iPhone X versi 64GB dijual di AS mulai seharga 999 dolar, Kanada 1.319 dolar dan Australia 1.579 dolar. Di Eropa, ponsel ini akan dipasarkan mulai dari 1.149-1.189 euro dan 999 poundsterling.





Ponsel ini dipasarkan seharga 8.588 dolar Hong Kong dan dan 89.000 rupee di India.





iPhone 8 dan iPhone 8 Plus





iPhone 8 dan 8 Plus mulai masuk masa pra-pemesanan pada 15 September, mulai keluar di AS, Virgin Islands AS dan Kanada pada 22 September.





Kedua ponsel ini juga keluar pada tanggal yang sama di Australia, Selandia dan sejumlah negara Eropa seperti Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Irlandia, Inggris Raya, Belanda, Portugal dan Norwegia.





Di Asia, iPhone 8 dan 8 Plus akan hadir pada tanggal tersebut di Jepang, Taiwan dan Singapura.





Pada 29 September, duo iPhone 8 akan hadir antara lain di di Bulgaria, Yunani, Kroasia, Polandia, Rusia, Rumania, Monaco dan Malta, sementara di Asia akan masuk di Qatar, Arab Saudi, India dan Kuwait.





iPhone 8 varian 64GB dijual seharga 699 dolar di AS, 929 dolar di Kanada dan 1.079 dolar di AS. Sementara di Eropa, iPhone 8 seharga 799-839 euro dan 699 poundsterling di Inggris Raya.





Sedangkan iPhone 8 Plus dibanderol 799 dolar di AS, 10.59 di Kanada dan 1.229 di Australia .





Di Eropa iPhone 8 Plus varian 64GB dipasarkan mulai dari 909-949 euro dan 799 poundsterling di Inggris Raya.





Jakarta (ANTARA News) - Apple baru saja mengeluarkan iPhone 8, 8 Plus dan edisi ulang tahun ke-10 iPhone X pada 12 September.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Heppy Ratna