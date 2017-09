Wedge Holdings: Pemberitahuan mengenai Perjanjian Kontrak Lisensi dengan Freehand Co Ltd

TOKYO (Antara/BUSINESS WIRE) -- Perusahaan Wedge Holdings (JASDAQ:2388) (Kantor Pusat: Chuo-ku, Tokyo, Jepang.bernama Tatsuya Konoshita) dengan senang hati ingin mengumumkan mengenai penandatanganan perjanjian kontrak lisensi dengan perusahaan Freehand Co Ltd dan perolehan hak untuk mempublikasikan buku elektronik () dalam bahasa Myanmar (Bahasa Burma). Melalui Bagan Innovation Technology, sebuah perusahaan yang menerima investasi dari salah satu anak perusahaan konsolidasi kami, Group Lease PCL, kami akan mempromosikan dan mempublikasikan manga-manga popular Jepang di Myanmar.Freehand Co Ltd yang merupakan mitra pada perjanjian ini merupakan sebuah perusahaan manajemen hak cipta yang mengelola penggunaan hak cipta untuk sekitar 1.000 judul manga Jepang dalam bentuk elektronik (). Mulai saat ini, dimulai dengan manga popular berjudul, Bagan Innovation Technology akan berkolaborasi untuk menerjemahkan dan mempublikasikan semua judul yang dipegang oleh Freehand Co, Ltd dalam bahasa Myanmar. Isu pertama direncanakan akan diterbitkan pada bulan Oktober tahun ini.Bagan Innovation Technology adalah perusahaan(JV) yang berafiliasi dengan Perusahaan kami. Saat ini, Bagan Innovation Technology menyediakan IT Platform yang memiliki lebih dari 7 juta pengguna aktif dan lebih dari 700,000 penggunadi Myanmar. Bersama-sama kami akan bekerjasama dan mengembangkan sayap ke seluruh Asia.Dapat mendistribusikan karya-karya populer sepertike Asia Tenggara dan seluruh dunia merupakan sebuah kehormatan yang sangat berarti bagi perusahaan kami.Hingga saat ini, perusahaan kami telah mengadakan berbagai acara untuk mengembangkan bisnis konten di Asia. Dimulai dengan acara pengenalan, perjanjian promosi eksklusif dengan Mangaka Mongolia Mr Erdenebayar, dan mengadakan kontes ilustrasi, yang dinamakan. Selain itu, seperti yang telah diumumkan, kami juga mempublikasikan semua karya Tezuka Osamu ke seluruh dunia sebagai dalam bahasa Myanmar.Sejak berdiri, perusahaan kami berkecimpung dan mendalami manga dan game, serta kemampuan untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola event produk sebagai kompetensi inti kami. Sebagai langkah selanjutnya, kami juga mengikat kontrak dengan Freehand Co. Ltd agar perusahaan kami akan dapat bertindak sebagai jembatan antara pemegang konten dan pengguna. Dengan memanfaatkan perkembangan digital di Asia, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk berperan lebih dan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pengguna Asia.Wedge Holdings CO., LTD.Informasi lebih lanjut: Mika YamanishiTEL, +81-3-6225-2207

Editor: PR Wire