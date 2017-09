BRI Life ingatkan pentingnya asuransi lewat film pendek

Konferensi pers film Life is Full of Suprises dan Second Chance (Antara)

Jakarta (Antara) - PT. Asuransi BRI Life bersama sutradara Livi Zheng baru saja menyelesaikan proses syuting film Life is Full of Suprises dan Second Chance, yang mengambil lokasi syuting di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Film ini diharapkan dapat menggugah masyarakat dan memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi kehidupan melalui perencanaan asuransi yang tepat.





“Kami sangat senang dengan selesainya proses syuting kedua film Life is Full of Suprises dan Second Chance, diharapkan melalui film pendek BRI Life ini akan menjadi viral di masyarakat akan pentingnya asuransi bagi kehidupan,” kata Direktur Utama BRI Life, Rianto Ahmadi, di Jakarta saat konferensi pers, Rabu (13/9).





Kedua film berformat film pendek yang di sutradarai Livi ini rencananya akan diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2017, bertepatan dengan ulang tahun BRI Life ke 30 tahun.





Direktur Pemasaran BRI Life Fabiola N. Sondakh mengatakan,”BRI Life sangat concern atas pertumbuhan industri asuransi jiwa di tanah air. Melalui konsep literasi yang berbeda, BRI Life berusaha memberikan edukasi pentingnya berasuransi ke seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui film pendek yang akan beredar di sosial media.”





Ditambahkan Fabiola, BRI Life sebagai pemimpin pasar asuransi mikro, yang pada tahun ini juga menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai perusahaan dengan produk asuransi mikro yang inovatif, berharap melalui film ini nantinya akan lebih meningkatkan penjualan asuransi mikro BRI Life di masyarakat luas dan lebih menancapkan posisi BRI Life sebagai perusahaan asuransi dengan penjualan mikro terbesar di Indonesia.





Livi Zheng dipilih BRI Life sebagai sosok muda yang bersemangat, tanpa henti terus mempromosikan kampung halamannya Indonesia di dunia Internasional terutama di Hollywood. Livi yang dikenal sebagai salah satu Kartini Indonesia sudah menjadi dosen tamu dan motivator di lebih dari 25 universitas di Amerika dan Asia.

