Afgan luncurkan single baru "X"

Jakarta (ANTARA News) - Setelah merilis single "Kau Dengannya Ku Dengan Dia" pada 16 Maret 2017 lalu, kini Afgan kembali meluncurkan single terbarunya yang berjudul "X".





“Lagu ini sendiri bercerita tentang seseorang yang baru menyadari kalau dirinya belum sepenuhnya moved on dari sang mantan. Saya memilih lagu ini, karena personally saya sangat suka dengan sound yang ada di lagu ini,” ungkap Afgan dalam siaran pers.





Dalam lagu bertajuk “X”, Afgan menggandeng Sonaone, penyanyi dan rapper kenamaan asal Malaysia untuk berkolaborasi dalam mengolah komposisi lagu dan menulis lirik.

Lagu ini diharapkan dapat memberikan cakrawala baru tentang musikalitas Afgan yang selama ini lebih dikenal penyanyi balad Indonesia. Kini Afgan mempersembahkan genre yang berbeda yang memperlihatkan bahwa Afgan keluar dari zona nyamannya.





“Saya akui kalau lagu ini merupakan a whole new sound from me. Tapi saya rasa dari lirik-nya sendiri pasti banyak orang yang bisa relate dengan lagu ini,” tutup Afgan.

Editor: Suryanto